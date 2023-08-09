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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

إيهاب بليبل يكشف كواليس التحضير لفيلم مرعي البريمو مع محمد هنيدي| خاص

إيهاب بليبل
إيهاب بليبل

كشف المؤلف إيهاب بليبل عن كواليس التحضير لفيلم مرعى البريمو الذى يقوم ببطولته محمد هنيدى ويعرض حاليا بالسينما. 

وقال إيهاب بليبل فى تصريح لصدى البلد : فكرة الفيلم نابعة من محمد هنيدى، وتقابلنا سويا من عدة سنوات واقترح على الفكرة وبدأت فى كتابتها، ثم توقفنا لفترة بسبب انشغاله فى فيلم "نبيل الجميل أخصائى تجميل" والذى عرض منذ فترة قصيرة، وبعد ذلك قررنا العودة إلى كتابة العمل لتنفيذ المشروع، وجمعتنى به عدة جلسات من أجل الاتفاق على الشكل النهائى للعمل.

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إيهاب بليبل ومرعى البريمو

فيلم مرعي البريمو من بطولة محمد هنيدي وغادة عادل ولطفي لبيب وإنجي علي ومن إخراج سعيد حامد .

تدور أحداث فيلم “مرعي البريمو” حول مرعي الذي يتاجر في البطيخ ويواجه العديد من المفارقات الكوميدية.

فيلم "مرعي البريمو" يشهد عودة التعاون بين محمد هنيدي والمخرج سعيد حامد بعد أن قدما معا عدة أعمال سينمائية، منها "صعيدى في الجامعة الأمريكية" و"همام في أمستردام" و"يا انا يا خالتى" و"جاءنا البيان التالى" و"صاحب صاحبه".

وكشف النجم محمد هنيدي، كواليس فيلمه الجديد مرعي البريمو، المعروض في السينمات خلال الموسم الصيفي الجاري.

وقال محمد هنيدي، في لقاء خاص مع كاميرا موقع صدى البلد الإخباري، إن كواليس فيلم مرعي البريمو كانت جميلة، مشيرا إلى أن فكرة الفيلم استوحاها من المواقع من شخصية جار له حتى وجد الفكرة المناسبة وقدم الشخصية من خلالها. 

المؤلف ايهاب بليبل المخرج سعيد حامد النجم محمد هنيدي إيهاب بليبل فيلم مرعي البريمو

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