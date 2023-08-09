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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أستاذ آثار: تطوير القاهرة التاريخية يساهم في جذب السياحة الدينية

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي

قال الدكتور جمال عبد الرحيم، أستاذ الآثار بجامعة القاهرة: "نرى فى الآونة الأخيرة تطويرا لمناطق الآثار، كما قال الرئيس السيسى نحن نهتم بالقاهرة التاريخية والفاطمية وبكل الآثار الإسلامية فى مدينة القاهرة".
 

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وأضاف عبد الرحيم، خلال مداخلة بقناة إكسترا نيوز، أنه قد يرى الكثير من زوار مصر لهذه الأماكن الدينية تشوهات بها، سواء المناطق أو المقابر أو المساكن العشوائية قد يحجب الرؤية عن هذه المناطق الأثرية.

ولفت عبد الرحيم إلى أن الرئيس السيسى اهتم فى الآونة الأخيرة بتطوير هذه المناطق لكى يزور كل هذه المناطق كل ما هو يهتم بالسياحة الدينية فى مصر، خاصة السياحة الدينية المرتبطة بآل البيت، لافتا إلى أن الاهتمام بمنطقة السيدة نفيسة ومسجدها يعنى الاهتمام بمنطقة مجمع الأديان وما حوله.

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