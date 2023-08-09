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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

هبوط اضطراري لطائرة ركاب مدنية روسية.. تفاصيل

هبوط اضطراري لطائرة
هبوط اضطراري لطائرة ركاب مدنية روسية

تعرضت طائرة ركاب مدنية روسية، اليوم الأربعاء، لخلل في المحرك أدى إلى هبوطها اضطرارياً في أحد المطارات، خلال رحلة داخلية، بحسب هيئة الطوارئ الروسية.

 

وأوضحت الهيئة أن الهبوط الاضطراري للطائرة الروسية جاء بسبب مشاكل في المحرك، مؤكدة عدم وجود أي ضحايا أو مصابين بين الركاب.

 

ونقلت وكالة "ريا نوفوستي" عن هيئة الطوارئ الروسية أن "طائرة ايرباص 321 A تابعة لشركة روسية، كانت في رحلة من بلغراد-قازان، هبطت في مطار شيريميتيفو ليلا بشكل اضطراري، ولم يصب الركاب بأي أذى".

وبحسب الهيئة، فإن التقييم الأولي لأسباب الهبوط الاضطراري هو انخفاض ضغط الزيت في المحرك الأيسر.

 

وبدأ قطاع الطيران الروسي يعاني من تأثير العقوبات الغربية على روسيا، حيث تواجه بعض شركات الطيران مشاكل في تأمين قطع الغيار والصيانة لطائراتها.

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