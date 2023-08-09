موجة تسحب فتاة للغرق بشكل مرعب في أمريكا.. فيديو

وثق مقطع فيديو مرعب سحب موجة البحر لفتاة صغيرة في لحظات وسط رعب الناس من حولها في شمال مقاطعة ديفون الأمريكية.

أثناء ارتفاع المد، أطاحت الموجة بالفتاة من قدميها وجرفتها بين السور في البحر بينما تحاول هي السباحة سريعا عودة إلى الشاطىء.

ووفقا لما ذكرته صحيفة “الديلي ميل” البريطانية، اليوم الأربعاء، قام أحد الأفراد باسترداد عوامة نجاة بينما تمكن آخر من الإمساك بالفتاة قبل أن تُجرف إلى البحر.

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وقالت جورجينا كارلو بات، مديرة المرفأ: “لحسن الحظ ، كان هناك فريق في حالة تمرين في الميناء الخارجي في ذلك الوقت وكانوا قادرين على الاستجابة بسرعة كبيرة والتعامل مع الإصابات”.

ولفت التقرير إلى أنه يوجد قانون داخلي يحظر على الناس القفز والغوص والسباحة في المرسي دون إذن من رئيسه.

ويمكن أن تصل عقوبة القفز من المرفأ إلى غرامة قدرها 1000 جنيه إسترليني عند المحاكمة.