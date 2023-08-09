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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

فايزة محمود تتوج بذهبية بطولة السعودية الدولية للطاولة البارالمبى

صدى البلد

توجت فايزة محمود لاعبة منتخب تنس الطاولة البارالمبى بالميدالية الذهبية فى بطولة السعودية الدولية ، و ذلك بعد تحقيق المركز الاول و الفوز على منافستها لاعبة نيجيريا بنتيجة 3/1 ، فى نهائى البطولة .

كانت فايزة محمود فازت أمس على منافستها التركية، ثم لاعبة السعودية، حتى وصلت للنهائى ، و استطاعت اليوم أن تتغلب على اللاعبة النيجيرية وتتوج بالذهب .

وتشارك مصر فى البطولة ببعثة مكونة من 21 لاعبًا ولاعبة هم: إسلام رضا، أحمد المحص، خالد عبد السلام، سامح عيد، إيهاب محمد حسن، مروان نبيل، عبد الرحمن عبد الوهاب، سيد محمد أحمد، إبراهيم حمدتو، ممدوح السيد، حسان حفنى، حسام حسنى، أيمن كمال، علا محمود، فائزة محمود، هناء أحمد، سماح عبد العزيز، لمياء شحاتة، هاجر إبراهيم، منى محمد، فوزية غمرى، عصام محمود.

وتضم البعثة الجهاز الفنى المكون من: رامى جاسر المدير الفنى للرجال، جمال زينهم المدير الفنى للسيدات، نصر طويقى مدربا، محمد الصافى إداريا، ويترأس البعثة المستشار عصام زيدان عضو مجلس إدارة اتحاد تنس الطاولة والمشرف العام على النشاط الباراليمبى باتحاد تنس الطاولة.

اتحاد تنس الطاولة الجهاز الفنى السعودية المدير الفني للسيدات المدير الفني

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