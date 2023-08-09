خلال أيام.. مواعيد صرف مرتبات العاملين بالحكومة |تفاصيل

تبدأ الحكومة اعتبارا من الخميس الموافق 24 أغسطس الحالي، صرف مرتبات العاملين بالجهاز الإداري للدولة من المخاطبين بقانون الخدمة المدنية و أصحاب الكوادر والقوانين الخاصة.



كشفت تقارير صادرة عن وزارة المالية عن صرف مرتبات شهر أغسطس على مدار 5 أيام تبدأ من يوم الخميس الموافق 24 من الشهر الجاري، ثم تستأنف الحكومة استكمال عمليات صرف المرتبات من يوم الأحد 27 حتي 30 أغسطس الجاري.

قال التقرير إن عمليات صرف الرواتب بحسب الجهات الإدارية المختلفة والتي تشمل أكثر من 56 وزارة وهيئة تاعة و مستقلة .



وتأتي عمليات تبكير صرف المرتبات بما يراعي الأولويات والاحتياجات الخاصة بالموظفين والفئات الأولي بالرعاية و تقليل الاعباء عنهم .

وتجري عمليات صرف المرتبات بالتنسيق بين وزارة المالية والبنك المركزي المصري حيث تم تحويل المرتبات شهريا للبنوك العاملة داخل السوق المصرية عبر كروت الائتمان ATM الخاصة بكل موظف.

وتأتي عمليات صرف المرتبات عبر كروت الائتمان لمنع الزحام علي فروع البنوك و مقرات الجهات الحكومية تعزيزا لتنفيذ الشمول المالي.