عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

القومي للمرأة ينظم تدريبا حول التثقيف المالي في قرية كوم البركة بالبحيرة

صدى البلد

 اختتم المجلس القومي للمرأة تدريب حول " التثقيف المالي " في قرية كوم البركة بمحافظة البحيرة، في إطار مشروع "معالجة الدوافع الاقتصادية للهجرة غير الشرعية" الذي ينفذه المجلس القومي للمرأة بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي، وذلك بالاستفادة من برنامج "التعامل الرشيد مع أموالي"، خلال الفترة من 30 يوليو إلى 3 أغسطس 2023.
   

استهدف التدريب توعية السيدات بالأمور المالية والاقتصادية المطلوبة في حياتهن اليومية، والتي تساهم في إقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر، علاوة على توعيتهن بطرق إدارة ميزانية المنزل والادخار، حيث تضمن التدريب العديد من الموضوعات الهامة منها رفع قدرات السيدات وتعزيز مهاراتهن وتطوير الصفات الريادية والشخصية لديهن من خلال تدريبات التوعية المالية التي تساعدهن على تحديد الأهداف، والتفرقة بين الرغبات والاحتياجات الأساسية، سبل الادخار وأهميته في مواجهة الأزمات والمخاطر، وكيفية التعامل مع المؤسسات المالية، وكيفية إعداد موازنة شخصية ومتابعتها.


 وعلى هامش التدريب، تم تنفيذ برنامج التوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية والتعريف بالبدائل الإيجابية الآمنة، وذلك في إطار التعاون المشترك بين المجلس القومي للمرأة ووزارة الهجرة وشؤون المصريين في الخارج ضمن مشروع "معالجة الدوافع الاقتصادية للهجرة غير الشرعية"، حيث يعتمد البرنامج على المشاركات التفاعلية مع السيدات والأسئلة الحوارية لتسليط الضوء على أهمية دور المرأة في نشر الوعي بمخاطر الهجرة غير الشرعية والآثار المترتبة عليها، إلى جانب التعريف بأهمية التدريب المهني وريادة الأعمال كبدائل إيجابية آمنة وغيرها من الموضوعات الهامة، واستمر على مدار يومي 30 و31 يوليو 2023.
  

كما نفذ المجلس جلسة "دوائر الحكي مع الأطفال" والتي قدمتها الكاتبة سماح أبو بكر عزت، بهدف غرس القيم الإيجابية لدى الأطفال، من خلال تسليط الضوء على أهمية اكتشاف الذات وتطوير المهارات، وأهمية الادخار والتوازن في الصرف، وتوضيح الفروق بين الاحتياجات والرغبات، وتضمنت كذلك التعريف بمعنى الهجرة غير الشرعية ومناقشة أضرارها ودوافعها، وفتح باب النقاش حول سبل الادخار المختلفة لتلبية احتياجاتهم وتحقيق أحلامهم.

IMG-20230809-WA0225
IMG-20230809-WA0225
IMG-20230809-WA0226
IMG-20230809-WA0226
IMG-20230809-WA0228
IMG-20230809-WA0228
IMG-20230809-WA0230
IMG-20230809-WA0230

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المتهمة الثالثة بواقعة طبيب الساحل: مارست مع «شحتة» العلاقة الزوجية عدة سنوات

رموز اتفقوا عليه| كواليس جديدة في إقالة سيد عبد الحفيظ من الأهلي

لأول مرة منذ شهور|تراجع غير مسبوق يضرب أسعار الذهب عالميًا.. وعيار21 مفاجأة

أنت ماشي مع مرات أخونا.. أسرة محمود في الغربية: خدوه غدر|فيديو

فريق كامل خارج الخدمة| صدمة لجمهور الأهلي.. وهؤلاء اللاعبون يغادرون النادي نهائيًا

تفاصيل موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات

شيكابالا خط أحمر.. نجم الزمالك السابق يطالب مرتضي منصور بالرحيل فورا

لدعم الأسرة المصرية | الرئيس يوجه بتعزيز دور صندوق تحيا مصر

ترشيحاتنا

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل فلسطينيين من القدس

أسوأ فيضانات منذ 50 عاماً.. النرويج تجلي آلاف السكان بعد غرق المنازل|فيديو

%30 من سكان المنطقة العربية مهددون بالجوع.. إنذار شديد الخطورة |ماذا يجري؟

مفاجأة.. بيراميدز يقترب من حسم صفقة أشرف بن شرقي

قرار عاجل من النيابة الإدارية في حريق ورشة أثاث دمياط

مقرر مساعد بالحوار الوطني: الدين العام ليس المؤشر الوحيد لقياس قوة الدولة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لوك جريء.. شاهد رانيا منصور تخطف أنظار متابعيها في أحدث جلسة تصوير

الأحمر الجريء.. منة فضالي تجذب الأنظار بظهورها من جديد| شاهد

جريمة والنور قاطع.. ينهي حياة زوجته وبناته الخمس بسبب المخدرات في الهرم

موجة تسحب فتاة للغرق بشكل مرعب في أمريكا.. فيديو

فيديو

بعد الزيادة| احذر.. 3 حالات تتسبب في قطع معاش تكافل وكرامة

انزلاقات وهبوط وانهيارات.. هل يتم تفريغ سد النهضة بعد الوصول للملء الرابع؟ «فيديوجراف»

عشرات الوظائف الخالية| قدم الآن

مفاجأة الفهد الأسمر.. رد شيكابالا على مرتضى منصور وبيان حسين لبيب| فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: الغلاء وجشع التجار

خالد جمال

عيلة اتعمل لها بلوك .. "ولكنه ضحك كالبكاء" | خالد جمال يكتب

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: من هنا وهناك

هند عصام

هند عصام تكتب: أريد العودة إلى المنزل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب.. العلاقة الآثمة بين الاستثمار العقاري وغسل الأموال

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. طفل الأسانسير يدق الناقوس

نهال علام

نهال علام تكتب: غضبة الأرض

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الانسحاب الروسي من اتفاقية الحبوب

اﻟﻤﺰﻳﺪ