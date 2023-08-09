اقتصاد السعودية|أمانة المدينة توقع اتفاقية مع أحد البنوك لدعم المستثمرين

وقعت أمانة منطقة المدينة المنورة وبنك الرياض، اليوم ،اتفاقية تعاون لدعم مستثمري الأمانة الذين لديهم عقود استثمارية ، بحضور نائب أمين المنطقة المهندس أكرم العلوني.



و بحسب وكالة الأنباء السعودية “واس” تهدف " الأمانة " من خلال هذا التعاون الذي يستمر لمدة عام إلى تطوير ممكنات الأعمال والمشاريع بالمنطقة في مختلف القطاعات، وعناصر الجذب للمستثمرين المحليين والأجانب بما يتوافق مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، ومؤشرات المملكة العالمية في سهولة الأعمال والاستدامة والتحول الرقمي والمساهمة في الناتج المحلي الغير نفطي والتنمية البشرية.



وأكدت الأمانة أن مثل هذه الاتفاقية ستسهم في حدوث نقلة نوعية بمستوى جودة الحياة والعناصر الترفيهية والسياحية والأنشطة الاقتصادية، وجاذبية الاستثمار البلدي في المنطقة، مشيرةً إلى طرحها مجموعة من المشاريع الاستثمارية النوعية والنموذجية والريادية بالشراكة مع القطاعين الحكومي والخاص. حيث تُعد هذه المشاريع التي وُقعت ضمن جهود وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان في تنمية مشاريع القطاع البلدي الاستثمارية، ورفع الجذب الاستثماري للمنطقة.