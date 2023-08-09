بسبب كارثة.. بايدن يدعي كذباً إعلان حالة الطوارئ الوطنية في هاواي

ادعى الرئيس الأمريكي، جو بايدن، كذباً في مقابلة أذيعت اليوم، الأربعاء، أنه أعلن بالفعل حالة طوارئ وطنية في ولاية هاواي الأمريكية.

وقال بايدن، في مقابلة ردا على سؤال عما إذا كان يخطط لإعلان حالة طوارئ وطنية في الولايات المتحدة: “لقد فعلنا ذلك بالفعل”.

بعد توضيح السؤال، أدرك بايدن خطأه على ما يبدو وقال إن الإدارة أعلنت حالة الطوارئ “من الناحية العملية”.

لم تعلن إدارة بايدن حتى الآن حالة الطوارئ الوطنية في هاواي.

وفي وقت سابق من اليوم، قالت حاكمة ولاية هاواي الأمريكية، سيلفيا لوك، إن المستشفيات في جزيرة ماوي تعج بمرضى الحروق والأشخاص الذين يعانون من استنشاق الدخان، مضيفة أن رعاية المصابين في حرائق الغابات تعيقها صعوبة نقل المرضى إلى مرافق أخرى.

وحسب شبكة “سي إن إن” الأمريكية، قالت لوك: “نحن بالفعل على اتصال مع أنظمة المستشفيات الأخرى بشأن تخفيف العبء، والحقيقة هي أننا نحتاج إلى إخراج الأشخاص من ماوي لمنحهم دعمًا للحروق لأن مستشفى ماوي لا يمكنه إجراء علاج مكثف للحروق،بالإضافة إلى التعامل مع الكوارث، نحن نتعامل أيضًا مع مشكلات النقل الرئيسية”.

وأضافت لوك أن السلطات تكافح أيضًا من أجل التواصل مع المناطق التي عزلتها حرائق الغابات وتنسيق عمليات الإجلاء.