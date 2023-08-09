الخرافين يكشف دور الدولة والقبائل في مواجهة تحديات الأمن والتنمية في سيناء

كشف الشيخ عيسى الخرافين شيخ مشايخ قبائل سيناء دور الدولة والقبائل في مواجهة تحديدات الأمن والتنمية في سيناء.

وقال: منذ عام 2019 بدأ ابناء القبائل في سيناء بقيادة ابراهيم العجراني في محاربة الإرهاب بقيادة القوات المسلحة، وفي 2020 دفع شيوخ القبائل بمجموعات كبيرة من رفح الي القنطرة، وحاربوا الارهاب وانتصروا على الارهاب خلال عام.

وأكد شيخ مشايخ قبائل سيناء في مداخلة هاتفية لبرنامج مصر جديدة تقديم الاعلامية انجي انور والمذاع مساء اليوم عبر فضائية etc ان عمل ابناء القبائل كان لدعم الدور الوطني للقوات المسلحة، لافتا الي ان اخر مجموعة ارهابية تم القضاء عليها في يناير الماضي، مما أتاح فرصة الي تنمية سيناء وبنائها من جديد.

وأشاد بخطة الرئيس عبدالفتاح السيسي والذي وضع خطة غير مسبوقة لتنمية سيناء وتخصيص 740 مليار جنيه لإعادة إعمار سيناء، رافضا كل الاتهامات والتشكيكات الموجهة لأهالي سيناء بشأن دعمهم للرئيس عبدالفتاح السيسي، مؤكدا دعم جميع القبائل للرئيس.

