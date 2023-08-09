شدّني على البوتاجاز وكان عايز يحرقني.. سيدة تكشف تفاصيل مأساتها مع طليقها

كشفت هالة عن تفاصيل حرمانها من أطفالها الأربعة على يد طليقها، قائلة"أنه لما كنت مع جوزي في السعودية كان مقعدنا على عفش متهالك ولا يرقى أنه يكون موجود في شقة".

وقالت هالة، خلال تقديمها برنامج “تفاصيل”، عبر فضائية “صدى البلد2”، تقديم الإعلامية “نهال طايل”، أن جوزي عندمت كنا في السعودية كان بيشتريلي دهب حتى أنه قالي لما نسافر وحد يسألني في المطار أقول أن دي شبكتي".

كان عايز يحرقني

وتابعت السيدة التي تم حرمانها من أطفالها الأربعة، أن زوجي بعد العودة لمصر، وبعد ان وصلنا شقتنا، شدني ووقعني على البوتوجاز وكان عاز يحرقني".

https://web.facebook.com/NihalTaayel/videos/1354504632129110