نداء عاجل من حزب رئيس النيجر للمجتمع الدولي

دعا الحزب النيجري للديمقراطية والاشتراكية، الذي كان يقوده رئيس النيجر محمد بازوم، المجتمع الدولي إلى إنقاذه، حيث قال إنه محتجز في ظروف غير إنسانية.

وقال الحزب في بيان صادر عنه ، الأربعاء، أن السلطات العسكرية تحتجز بازوم وزوجته في المقر الرئاسي بدون كهرباء ولا ماء.

وأضاف الحزب أن بازوم وزوجته لم يحصلا على الطعام الطازج منذ 5 أيام، حيث دعا المجتمع الدولي إلى "التحرك من أجل تفادي الأسوأ".

ويذكر أن العسكريين أنقلبوا على رئيس النيجر محمد بازوم في 26 يوليو الماضي، حيث ظل منذ ذلك التاريخ محتجزا في مقر إقامته بنيامي.