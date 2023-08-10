انتهاء حياة طبيب أسفل قطار القاهر- أسوان بسوهاج.. وبتر ساق عامل

انتهت حياة طبيب في منتصف الخمسينات من العُمر بينما أصيب عامل في منتصف العشرينات من العُمر؛ إثر سقوطهما من قطار "القاهرة- أسوان"، حيث اختل توازنهما وسقطا بين القطار ورصيف المحطة، دائرة قسم شرطة أول سوهاج.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، اخطارًا من مأمور قسم شرطة أول سوهاج، يفيد بورود محضرًا من قسم النقل والمواصلات بسوهاج، يتضمن بلاغ ناظر محطة سكة حديد سوهاج، بأنه أثناء محاولة كلاً من:" المدعو اسامه ف.ب.ع- 55 سنة- طبيب- ويقيم دائرة مركز شرطة اخميم، والمدعو عبد الله أ.ه.أ- 25 سنة- عامل- ويقيم دائرة مركز سوهاج".

استقلال القطار "القاهرة- أسوان"، عقب تحركه من رصيف المحطة دائرة القسم، اختل توازنهما وسقطا ما بين الرصيف والقطار؛ ما أدى إلى إصابة الأول ببتر بالساقين والذراع الأيمن، وتوفي مُتأثرًا بإصابته عقب وصوله المستشفى، بينما أصيب الثاني ببتر بالساق اليُسرى، وتم نقله إلى مستشفى سوهاج الجامعي؛ لتلقي العلاج اللازم لحالته الصحية.

حرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.