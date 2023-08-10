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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

البطولة العربية| الهلال والنصر يطيحان بأحلام الشباب والشرطة العراقي.. ملخص نصف النهائي

نادي الهلال السعودي
نادي الهلال السعودي

شهدت مواجهات دور نصف نهائي البطولة العربية للأندية المقامة حاليا في السعودية والتي جرت فعالياتها مساء أمس الأربعاء تأهل فريقي النصر والهلال إلى المباراة النهائية يوم السبت القادم. 

 

ونجح فريق النصر السعودي بقيادة البرتغالي كريستيانو رونالدو في الإطاحة بأحلام نادي الشرطة العراقي والخروج من البطولة العربية للأندية والتغلب عليه بهدف دون رد.

 

فيما حقق نادي الهلال السعودي فوزا مستحقا على نظيره الشباب السعودي بثلاثة أهداف مقابل هدف رغم النقص العددي وخوض اللقاء بعشرة لاعبين. 

ومن المقرر أن يواجه فريق الهلال السعودي نظيره النصر، يوم السبت المقبل، في نهائي سعودي خالص ضمن منافسات البطولة العربية للأندية.

صدى البلد يسلط الضوء على نتائج دور نصف نهائي البطولة العربية للأندية وبلوغ فريقا الهلال والنصر السعودي إلى المباراة النهائية.

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النصر السعودي يطيح بأحلام الشرطة العراقي في البطولة العربية

تأهل فريق النصر السعودي إلى نهائي نهائي بطولة كأس الملك سلمان للأندية “البطولة العربية”، بانتصاره على الشرطة العراقي بهدف دون مقابل، في دور نصف النهائي.

سيطر فريق النصر السعودي على أحداث الشوط الأول من المباراة، وسجل لاعبه البرتغالي كريستيانو رونالدو هدفًا في الدقيقة 31 من متابعة لتمريرة زميله مارسيلو بروزوفيتش، لكنه أُلغي الهدف من قبل حكم اللقاء بداعي التسلل.

محاولات فريق النصر السعودي استمرت لكنها فشلت في فك شفرة دفاعات الشرطة، لينتهي النصف الأول من المباراة بالتعادل السلبي.

واستطاع البرتغالي كريستيانو رونالدو، تسجيل هدف الانتصار لفريق النصر السعودي في الدقيقة 75 من ركلة جزاء تحصل عليها السنغالي ساديو ماني، ليقود فريقه للتأهل إلى المباراة النهائية ضمن منافسات البطولة العربية للأندية المقامة حاليا فى السعودية.

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الهلال يقصي الشباب فى البطولة العربية

تأهل فريق الهلال السعودي إلى نهائي البطولة العربية، بعد فوزه على الشباب، بنتيجة 3-1، في إطار نصف نهائي البطولة.


جاءت ثلاثية الهلال عن طريق كلا من محمد كانو ومالكوم وعبد الله الحمدان في الدقائق 9، 45+3، 90+5.
 

بينما جاء هدف الشباب الوحيد في الدقيقة 56 عن طريق جوستافو كويلار.
 

وتعرض عبد الله المعيوف، حارس مرمى فريق الهلال السعودي للطرد في الشوط الأول، في الدقيقة 25 بعد لمسه الكرة بيده من خارج منطقة الجزاء..

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