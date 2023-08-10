سعر صادم لـ فستان نانسي عجرم الجريء

ظهرت النجمة نانسي عجرم فى أحدث كليباتها "تيجي ننبسط"، الذي دارت أحداثه كلها من خلال حفلة على حمام السباحة وسط الأصدقاء، في أجواء مليئة بالمرح.

وعلى غير عادتها فقد ظهرت نانسي عجرم خلال الكليب، بلوك واحد فقط، مكون من قطعتين، الأولى Top قصير مصنوع من الكورشيه ومزين بقطع لامعة، من العلامة التجارية RETROFÊTE، ويصل سعره إلى 509 دولار، أي ما يعادل 16 ألف جنيه، وحرصت عجرم على ان تنسق مع التب تنورة ملفوفة من نفس الخامة واللون تبرز إنوثتها ومفاتن قوامها المتناسق وتعتبر التنورة من نفس العلامة التجارية، يصل سعرها إلى 575 يورو، أي ما يعادل 19 ألف جنيه.

نانسي عجرم

نانسي عجرم فى كليب تيجي ننبسط ولا اية

نانسي عجرم

نانسي عجرم

نانسي عجرم

نانسي عجرم

نانسي عجرم

نانسي عجرم مع الموديل فى كليب تيجي نتبسط

نانسي عجرم

نانسي عجرم

نانسي عجرم

إطلالة نانسي عجرم كاملة

نانسي عجرم

نانسي عجرم فى كليب تيجي ننبسط

"تيجي ننبسط" من كلمات تامر حسين، وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع طارق مدكور، والكليب من إخراج ليلى كنعان.

إطلالة النجمة نانسي

وأكملت نانسي عجرم إطلالتها ببعض اللمسات الناعمة من المكياج، فقد اختارت أحمر شفاه باللون الكشميري، مع الكحل الأسود والماسكرا والآي لاينر والآي شاد بألوان ترابية ناعمة.

وأكملت نانسي عجرم إطلالتها بإختيار بعض اللمسات الناعمة من الإكسسورات، فقد اختارت قراط ابيض طويل لتبرز من اناقتها.