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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

سعر صادم لـ فستان نانسي عجرم الجريء

نانسي عجرم
نانسي عجرم

ظهرت النجمة نانسي عجرم فى أحدث كليباتها "تيجي ننبسط"، الذي دارت أحداثه كلها من خلال حفلة على حمام السباحة وسط الأصدقاء، في أجواء مليئة بالمرح.

وعلى غير عادتها فقد ظهرت نانسي عجرم خلال الكليب، بلوك واحد فقط، مكون من قطعتين، الأولى Top قصير مصنوع من الكورشيه ومزين بقطع لامعة، من العلامة التجارية RETROFÊTE، ويصل سعره إلى 509 دولار، أي ما يعادل 16 ألف جنيه، وحرصت عجرم على ان تنسق مع التب  تنورة ملفوفة من نفس الخامة واللون تبرز إنوثتها ومفاتن قوامها المتناسق وتعتبر التنورة من نفس العلامة التجارية، يصل سعرها إلى 575 يورو، أي ما يعادل 19 ألف جنيه.

نانسي عجرم
نانسي عجرم 
نانسي عجرم في كليب &quot;تيجي ننبسط&quot;

نانسي عجرم فى كليب تيجي ننبسط ولا اية 

نانسي عجرم اختارت فستان من قطعتين
نانسي عجرم 
اكسسوارات واضحة لنانسي عجرم في الكليب
نانسي عجرم 
نانسي عجرم
نانسي عجرم 
نانسي عجرم ترقص في كليب &quot;تيجي ننبسط&quot;

نانسي عجرم 

نانسي عجرم ارتدت إطلالة واحدة طوال الكليب
نانسي عجرم 
نانسي عجرم مع الموديل في كليب &quot;تيجي ننبسط&quot;

نانسي عجرم مع الموديل فى كليب تيجي نتبسط 

نانسي عجرم

نانسي عجرم 

نانسي عجرم بـTop بسيط

نانسي عجرم 

الكورشيه موضة صيف 2023

نانسي عجرم 

 

 

إطلالة نانسي عجرم كاملة

إطلالة نانسي عجرم كاملة

نانسي عجرم

نانسي عجرم 

نانسي عجرم في كليب &quot;تيجي ننبسط&quot;

نانسي عجرم فى كليب تيجي ننبسط 

"تيجي ننبسط" من كلمات تامر حسين، وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع طارق مدكور، والكليب من إخراج ليلى كنعان.

 

 إطلالة النجمة نانسي 

 

وأكملت نانسي عجرم إطلالتها ببعض اللمسات الناعمة من المكياج، فقد اختارت أحمر شفاه باللون الكشميري، مع الكحل الأسود والماسكرا والآي لاينر والآي شاد بألوان ترابية ناعمة.

 

وأكملت نانسي عجرم إطلالتها بإختيار بعض اللمسات الناعمة من الإكسسورات، فقد اختارت قراط ابيض طويل لتبرز من اناقتها.

اطلالة نانسى عجرم 16 الف ألحان عزيز الشافعي العلامة التجارية النجمة نانسي عجرم تبرز انوثتها انسي عجرم علي حمام السباحة فستان نانسي عجرم

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