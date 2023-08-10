تراجع مؤشرات البورصة خلال منتصف تعاملات اليوم الخميس

دفعت مبيعات المتعاملين المصريين، مؤشرات البورصة المصرية، للتراجع بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، فيما مالت تعاملات العرب والأجانب للشراء، وسط تداولات تجاوزت 600 مليون جنيه.



وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.27% ليصل إلى مستوى 17716 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.29% ليصل إلى مستوى 21530 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.22% ليصل إلى مستوى 7416 نقطة.



كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.23% ليصل إلى مستوى 3584 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.24% ليصل إلى مستوى 5298 نقطة، وانخفض مؤشر تميز بنسبة 0.73% ليصل إلى مستوى 5394 نقطة.

