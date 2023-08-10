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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

رئيس جامعة حلوان يجري جولة تفقدية لمتابعة استعدادات استقبال أسبوع شباب الجامعات

صدى البلد

 

يجري الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان جولات مستمرة حتى الانتهاء من العمل الذي يجري على قدم وساق في جامعة حلوان لتطوير البنية التحتية والتجهيزية، والمرافق وأعمال الصيانة والتشجير وتجهيز الملاعب والقاعات، استعدادًا لاستقبال ضيوف جامعة حلوان في أسبوع شباب الجامعات والمعاهد العليا الثالث عشر سبتمبر ٢٠٢٣.

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أكد الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان على أهمية أسبوع شباب الجامعات في تحقيق التواصل بين طلاب الجامعات المصرية وتبادل الثقافات بين الشباب وتحقيق التكامل بينهم، حيث يتنافس الطلاب في عدد من المسابقات والأنشطة الرياضية والاجتماعية والعلمية والثقافية والفنية والجوالة، هذا بالإضافة إلى الأنشطة الموازية التي تقام على هامش الأسبوع الذي يجمع المتميزين من طلاب الجامعات المصرية، بحضور رؤساء الجامعات وعدد كبير من القيادات والشخصيات العامة.

وأشار رئيس جامعة حلوان إلى أن الأسبوع يجمع شباب الباحثين والمبتكرين وشباب المبادرات المجتمعية ليلتقوا سويًا لاستثمار جهودهم في الحوار والنشاط الطلابي الفعال، واستثمار طاقاتهم وطموحاتهم الواعدة وأفكارهم البنائة لتطوير قدراتهم بشكل إيجابي.

 

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