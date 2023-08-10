عاجل.. تفاصيل زلزال وقع بالقرب من دمياط | ماذا حدث ؟..فيديو

قدمت مذيعة صدى البلد شروق عادل تغطية خاصة عن زلزال ضرب شمال دمياط، حيث أصدر المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية ،بياناً رسمياً عاجلاً.

أعلن المعهد القومي خلاله أن محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل والتابعة للمعهد سجلت اليوم الخميس زلزالا أو هزة أرضية على بعد480 كم شمال مدينة دمياط.



وكشف الدكتور جاد القاضي رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، في بيان رسمي عن تفاصيل زلزال اليوم قائلا أن بياناته، كتاريخ الحدوث الخميس الموافق 10 أغسطس 2023.



وقوته 4.76 درجة على مقياس ريختر، وخط العرض :35.71 شمالا، خط الطول 31.28 شرقا، والعمق 22 كم، وقال الدكتور جاد القاضي رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية: لقد ورد الى المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، ما يفيد الشعور بـ زلزال أوهزة أرضية اليوم ، دون وقوع أى خسائر فى الأرواح والممتلكات .



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https://fb.watch/mkMYYihURo/?mibextid=aE13LE