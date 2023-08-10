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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد محاولة اغتياله.. بيان عاجل للمكتب الإعلامي لوزير الدفاع اللبناني

آثار الرصاص علي سيارة
آثار الرصاص علي سيارة وزير الدفاع

أصدر المكتب الإعلامي لوزير الدفاع اللبناني الوطني موريس سليم بياناً كشف فيه تفاصيل محاولة الاغتيال التي تعرض لها وزير الدفاع .

وقال المكتب في بيانه قائلا إنّه وأثناء إنتقال موكب الوزير من مكتبه في وزارة الدفاع ولدى وصوله إلى منطقة جسر الباشا تعرّضت السيارة التي تُقل الوزير سليم لرصاصة بالزجاج الأيسر الأمامي.

وأضاف المكتب الاعلامي لوزير الدفاع: سيارة الوزير سليم تعرضت لرصاصة بالزجاج الأيسر الأمامي ولم يُصب الوزير بأيّ أذى ولا أي من العسكريين المرافقين.

وأشار البيان إلى أنّ الشرطة العسكرية والأجهزة الأمنية تقومان بإجراء التحقيق اللازم والكشف على السيارة ومكان الحادث بالتنسيق مع القضاء العسكري المختص. 

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