ضبط 6 أشخاص بحوزتهم 8 كيلو حشيش في الغربية

واصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة تنسيقاً والأجهزة الأمنية المعنية جهودها لمكافحة جرائم الإتجار فى المواد المخدرة .

تمكنت الحملات عقب تقنين الإجراءات فى مديرية أمن الغربية من ضبط (6 أشخاص "لأربعة منهم معلومات جنائية") وبحوزتهم (كمية لمخدر الحشيش وزنت 8,200 كيلو جرام – كمية لمخدر الهيدرو وزنت 5 كيلو جرام - كمية لمخدر الهيروين – 2120 قرص مخدر – سلاح أبيض - طبنجة - ميزان حساس – مبالغ مالية).



إدراكاً من وزارة الداخلية بأهمية مواصلة اليقظة الأمنية والتصدى الحاسم وتوجيه الضربات الإستباقية لمتجرى المواد المخدرة لحماية المجتمع من أخطار المخدرات حفاظاً على النشء.