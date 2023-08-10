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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ضبط 6 أشخاص بحوزتهم 8 كيلو حشيش في الغربية

الشرطة
الشرطة

واصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة تنسيقاً والأجهزة الأمنية المعنية جهودها لمكافحة جرائم الإتجار فى المواد المخدرة .

تمكنت الحملات عقب تقنين الإجراءات فى مديرية أمن الغربية من ضبط (6 أشخاص "لأربعة منهم معلومات جنائية") وبحوزتهم (كمية لمخدر الحشيش وزنت 8,200 كيلو جرام – كمية لمخدر الهيدرو وزنت 5 كيلو جرام - كمية لمخدر الهيروين – 2120 قرص مخدر – سلاح أبيض -  طبنجة - ميزان حساس – مبالغ مالية).

        
إدراكاً من  وزارة الداخلية بأهمية مواصلة اليقظة الأمنية والتصدى الحاسم وتوجيه الضربات الإستباقية لمتجرى المواد المخدرة لحماية المجتمع من أخطار المخدرات حفاظاً على النشء.

أخطار المخدرات الأجهزة الامنية الأسلحة والذخائر المواد المخدرة ضبط 6 أشخاص مخدر الهيدرو مخدر الحشيش وزارة الداخلية

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