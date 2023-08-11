صوت ملائكي.. طفل يبهر رواد مول شهير في حب المصطفى

طفل بمدح حبيب الروح.. ارتفع صوته العذب داخل أحد المولات الشهيرة في مصر ليجذب أنظار وأسماع الحاضرين جميعا في وصلة من مدح رسول الله صلى الله عليه وسلم شهد الجميع بروعتها رغم صغر سن الطفل المنشد.

الطفل أنس سيد

وانتشر مقطع فيديو قصير لـ الطفل أنس سيد ، الذي يؤدي فقرات إنشاد وصفها البعض على مواقع التواصل الاجتماعي بخاطفة للقلوب، وهو يمدح النبي داخل مول شهير بمدينة نصر ومعه أخته وبعض أفراد أسرته الذين يدعموه باستمرار.



وحصد الفيديو القصير ملايين المشاهدات في أيام قليلة، بينما انهالت التعليقات المشيدة بصوته العذب وادائه المميز.

ولمتابعة المزيد حول طفل يبهر رواد مول شهيرد بإنشاد ديني بصوت عذب .. تابع الفيديو جراف التالي: