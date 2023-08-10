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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

بمدح حبيب الروح.. طفل يبهر رواد مول شهير في مصر بالإنشاد الديني

الطفل انس
الطفل انس

بمدح حبيب الروح.. ارتفع صوته العذب داخل أحد المولات الشهيرة في مصر ليجذب أنظار وأسماع الحاضرين جميعا في وصلة من مدح رسول الله صلى الله عليه وسلم شهد الجميع بروعتها رغم صغر سن الطفل المنشد.

 

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وانتشر مقطع فيديو قصير للطفل أنس، الذي يؤدي فقرات إنشاد وصفها البعض على مواقع التواصل الاجتماعي بخاطفة للقلوب، وهو يمدح النبي داخل مول شهير بمدينة نصر ومعه أخته وبعض أفراد أسرته الذين يدعموه باستمرار.

وحصد الفيديو القصير ملايين المشاهدات في أيام قليلة، بينما انهالت التعليقات المشيدة بصوته العذب وادائه المميز.

الطفل أنس يمدح رسول

وكان الطفل أنس، قد نشر مقطع فيديو آخر على موقع تيك توك مع المنشد العالمي، احمد حسن الاقصري، الذي زاع صيته منذ أكثر من عام بعد أن ابهر لجنة الحكام في أسلوب انشاده.

 

وخلال المقطع القصير انشد الطفل انس “بمدح حبيب الروح” والتي ينتوي نزلها كانشودة خاصة به ، حصدت ملايين المشاهدات خلال ساعات قليله بعد نشرها، أديا فيها الاثنين انشاد بأسلوب رقيق.

بمدح حبيب الروح رسول الله المنشد الطفل

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