عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

جامعة حلوان تشارك في معرض أخبار اليوم التعليمي

رئيس جامعة حلوان
رئيس جامعة حلوان

شاركت جامعة حلوان برئاسة الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، وجامعة حلوان الأهلية في أكبر معرض تعليمي لمؤسسة أخبار اليوم والذي تشارك فيه أكثر من 75 جامعة حكومية وأهلية وخاصة ومعهدًا في مصر وذلك بأرض المعارض بمدينة نصر، تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم.

وأكد الدكتور السيد قنديل على أن المعرض يعد تجربة تعليمية فريدة تتيح لطلاب الثانوية العامة وطلاب الشهادات المعادلة العربية والأجنبية فرصة للإطلاع على أفضل البرامج والتخصصات المناسبة لهم فى هذه الكليات والذين يرغبون فى الالتحاق بها والتي تتناسب مع رغباتهم وميولهم فى الدراسة ومعرفة كيفية الالتحاق بهذه البرامج والكليات.

txt

أخبار التعليم| مواعيد بداية هلال شهر صفر 1445هـ فلكيا.. ظهور نتيجة المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2023.. الإثنين عبر هذا الرابط

txt

غدا ..كلية الهندسة بحلوان تتابع تنظيم رحلات علمية للطلاب

txt

أخبار التعليم .. تنسيق المرحلة الثانية 2023 .. الموعد ورابط التسجيل.. و زلزال بقوة 4 ريختر بالقرب من دمياط والبحوث الفلكية توضح التفاصيل

txt

تنسيق المرحلة الثانية 2023 .. الموعد ورابط التسجيل

txt

تنسيق الجامعات 2023.. تفاصيل الالتحاق ببرنامج الساعات المعتمدة بآداب القاهرة

txt

أستاذة بـ تجارة حلوان : إنجازات الرئيس السيسي غير مسبوقة بكل المجالات

txt

في حوار خاص .. السيد قنديل يكشف تفاصيل برامج وكليات جديدة بجامعة حلوان الأهلية| وحقيقة زيادة المصروفات الدراسية

txt

تنسيق الكليات 2023 .. نتيجة المرحلة الأولي عبر هذا الرابط

txt

جامعة بدر تعلن عن توصيات ورشة العمل الدولية لكلية الطب البيطرى.. بالصور

txt

رئيس جامعة حلوان يجري جولة تفقدية لمتابعة استعدادات استقبال أسبوع شباب الجامعات

وتشارك الجامعتين في هذا الملتقي بهدف إتاحة كل البرامج والتخصصات الموجودة بالجامعتين أمام الطلاب، والتعريف بالبرامج المختلفة التي تملكها جامعة حلوان، جامعة حلوان الأهلية في المعرض بهدف جذب أكبر عدد من الطلاب المصريين والوافدين، لتكون هناك فرصة جيدة أمام الطلاب المصريين والوافدين وأولياء الأمور لاختيار الأفضل منها بما يتفق ورغباتهم، في ظل اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالتعليم.

 

ويساعد المعرض الطلاب في التعرف على آليات التعليم المتميز ذو الجودة عبر برامج تعليمية متطورة مواكبة للعصر، والتعرف على أبرز الفرص التعليمية وكذلك البرامج الدراسية والخدمات التعليمية التي تقدمها جامعة حلوان من خلال برامجها المتميزة والمتخصصة.

 

ويتضمن المعرض جناح لجامعة حلوان، وجامعة حلوان الأهلية يشمل معلومات حول أحدث وأهم البرامج الجديدة بالجامعتين وكذلك دليل للتعريف بالكليات والبرامج وتخصصاتها المختلفة والاقسام الموجودة وشروط الالتحاق، ويقوم نخبة من الأساتذة والمتخصصين وأعضاء هيئة التدريس بالرد على استفسارات الزوار وجمهور الطلاب المصريين والوافدين وأولياء الأمور حول الجامعتين وإمكانياتهما المتاحة وبرامجهما المقدمة للطلاب وأفضل البرامج المطلوبة حاليا في سوق العمل على المستويين المحلي والعالمي.

 

وتأتى مشاركة جامعة حلوان تحت إشراف وبحضور الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الدكتور وليد السروجى نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

 

ويشرف على جناح جامعة حلوان، جامعة حلوان الأهلية الدكتور أحمد عبد الغني مدير مكتب الوافدين بالجامعة، الدكتورة هايدي السعيد مدير مركز تسويق الخدمات الجامعية بجامعة حلوان، د. نانسي منتصر نائب مدير مركز تسويق الخدمات الجامعية، شيماء عبدالقادر المسؤول الإداري بمكتب تسويق الخدمات الجامعية.

جامعة حلوان جامعة حلوان الاهلية معرض تعليمي لمؤسسة أخبار اليوم رئيس مجلس الوزراء مجلس الوزراء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

11 درجة كاملة مرة واحدة|الحرارة تهبط إلى مستويات قياسية والأرصاد تفجر مفاجأة

عاجل ..إغلاق المجال الجوي فوق مطار فنوكوفو الدولي بـ روسيا لهذا السبب

«اهربوا من البحر فورا»|تحذير عاجل من الأرصاد بعد غرق ابن حسن يوسف

زوجة لاعب الزمالك السابق تثير الجدل بإطلالة جريئة

هل يعود كيلو الأرز إلى 10 جنيهات؟|مفاجأة غير متوقعة بعد قرار الحكومة

ياسمين عبد العزيز لـ العوضي: عايز تطلقني عشان نفخت شفايفي!!

استبعاد الحوامل وأصحاب الوزن الزائد من مسابقة 30 ألف معلم.. والبرلمان يتدخل

تحذير عاجل من تناول هذا السمك | مصاب بمرض خطير

ترشيحاتنا

الصحة: إصدار 1.8 مليون قرار علاج على نفقة الدولة بتكلفة 9 مليارات جنيه

بعد ترويج المشاهير له... ماذا يحدث للجسم عند الاستحمام بالثلج؟

سعر هيونداي توسان الجديدة في الكويت

سهولة الحيازة ومنع النصب.. ماتريد معرفته عن قانون الرقم القومي الموحد للعقارات

ارتفاع طفيف.. الاقتصاد البريطاني ينمو بنسبة 0.2٪ في الربع الثاني من العام

الأرصاد: نشاط رياح على معظم المحافظات يلطف من حالة الطقس.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

موظفون حكوميون يرتدون الخوذ أثناء العمل في الهند

تحذير عاجل من تناول هذا السمك | مصاب بمرض خطير

شاهد.. فيديو مروع لـ رجل يجلس وسط عشرات الثعابين العملاقة

طريقة عمل فتة الفول | جديدة وغير تقليدية

فيديو

حكومة الانقلاب في النيجر .. هل تستفز قوى الإيكواس الأفريقية

مقطع فيديو لمحاولة إنقاذ شاب أمريكي من الغرق بأعجوبة.. شاهد

تسبب في إرباك لندن.. تحدي "تيك توك" يثير الكثير من الجدل

راتب يصل لـ 127 ألف جنيه.. آخر موعد للتقديم بوظائف قطر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جورجيت شرقاوي

جورجيت شرقاوي تكتب: مواطن ومسؤول

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الاقتصاد الصيني وأكاذيب الإرهابية

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: شواطئ الماضي وأمواج المستقبل

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: الغلاء وجشع التجار

خالد جمال

عيلة اتعمل لها بلوك .. "ولكنه ضحك كالبكاء" | خالد جمال يكتب

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: من هنا وهناك

هند عصام

هند عصام تكتب: أريد العودة إلى المنزل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب.. العلاقة الآثمة بين الاستثمار العقاري وغسل الأموال

اﻟﻤﺰﻳﺪ