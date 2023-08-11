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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

تعدوا عليه بسلاح أبيض.. إصابة أجنبي أثناء بيع عملة بالسوق السوداء بالبحيرة

المتهمين
المتهمين

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة كوم حمادة بمديرية أمن البحيرة من إحدى المستشفيات باستقبالها شخص، يحمل جنسية إحدى الدول، مقيم بدائرة قسم  شرطة 6 أكتوبر  بالجيزة، مُصاب بجرحين بالجسم.

بالإنتقال وسؤاله قرر بتعرفه على شخص من خلال موقع "فيس بوك" وإتفق معه على تغيير مبلغ مالى "عملات أجنبية" للعملة المحلية خارج السوق المصرفـى، وحال حضوره لمدينة كوم حمادة حسب الإتفاق المسبق بينهما فوجئ بقيام المذكور وآخران يستقلون سيارة "ميكروباص" بمحاولة سرقة حقيبة اليد الخاصة به وبداخلها ( مبلغ مالى "عملات أجنبية ومحلية"- هاتف محمول- جواز السفر الخاص به- بطاقة هويته) وقام أحدهم بالتعدى عليه بسلاح أبيض "مطواه" وإحداث إصابته المشار إليها والإستيلاء على الحقيبة خاصته ولاذوا بالهرب.

 بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين لقطاع الامن العام أن وراء إرتكاب الواقعة (تشكيل عصابى ضم 4 أشخاص " لإثنين منهم معلومات جنائية" مُقيمين بدائرة مركز شرطة إيتاى البارود).

 عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم.. وبحوزة أحدهم (السلاح الأبيض المستخدم) وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار اليه وأرشدوا عن (المبلغ المالى من العملات الأجنبية "المستولى عليه" - الحقيبة الخاصة بالمجنى عليه وبداخلها متعلقاته الشخصية "المستولى عليها") .

وأضافوا بإنفاقهم المبلغ المالى من العملات المحلية على متطلباتهم الشخصية، كما أرشدوا عن السيارة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة.

 تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

أجهزة وزارة الداخلية إحدى الدول أكتوبر السوق السوداء المجني عليه تشكيل عصابى

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