سقوط عصابة سرقة الدراجات النارية في المنوفية

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية مرتكبى جرائم السرقات.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن البحيرة قيام (3 أشخاص "لهم معلومات جنائية" - مقيمين بدائرة مركز شرطة بدر) بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فـى إرتكاب حوادث سرقات الدراجات النارية .

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم.. وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم عدد (5) وقائع وتم بإرشادهم ضبط كافة المسروقات المستولى عليها (عدد 5 دراجات نارية) وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.