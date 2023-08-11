محدش ينزل البحر | تحذير من الأرصاد ومفاجأة في درجات الحرارة

تحذير عاجل من الأرصاد

قدمت مذيعة صدى البلد، رانيا أيمن تغطية لآخر أخبار الطقس وتحذيرات هيئة الأرصاد الجوية التي نشرتها اليوم.

وتشهد البلاد تحسن نسبي في الأحوال الجوية علي شمال البلاد حتي القاهرة الكبرى ويسود اليوم ، طقس يكون حارا رطبا نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية.



ويسود اليوم طقس شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد ، بينما يكون الجو معتدلا رطب ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وتشهد البلاد نشاطا للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد، تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب الصعيد على فترات متقطعة.

وأصدرت هيئة الأرصاد الجوية تحذيرا عاجلا من نزول البحر اليوم في عدة مدن ساحلية ، بالتزامن مع وجود الملايين في المصايف خلال الأيام الحالية، خاصة بعد غرق نجل حسن يوسف في أحد شواطئ البحر المتوسط قبل عدة أيام.

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن نشاط الرياح اليوم على مسطح البحر المتوسط عند شواطئ (العلمين-الإسكندرية - بلطيم - دمياط- بورسعيد ) ليصل ارتفاع الأمواج من مترين إلى مترين ونصف.

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من نزول البحر اليوم الجمعة وغدا السبت نظرا لارتفاع الموج بشكل كبير والذي يعرض الكثير إلى الغرق حال نزول البحر .

وكشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس وأبرز الظواهر الجوية المتوقعة، اليوم الجمعة، على القاهرة الكبرى وباقي محافظات الجمهورية.

وقالت إن البلاد مازالت تشهد حالة من التحسن في درجات الحرارة؛ والذي بدأ منذ أيام ومتوقع استمراره على مدار الأيام المقبلة، حيث تعتبر درجات الحرارة أقل من المعدلات الطبيعية لها في مثل هذا الوقت من العام.

وأضافت أن السبب في تحسن الأحوال الجوية هو امتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا والذي يعمل على امتصاص درجات الحرارة بجانب توزيع الرطوبة في عمود الهواء ككل، متابعة أن هناك كتل هوائية قادمة من جنوب أوروبا أيضًا معتدلة في درجة حرارتها وهذا ما أدى إلى انخفاض درجات الحرارة.

وأشارت إلى أن العظمى تسجل اليوم على القاهرة الكبرى 33 درجة مئوية في الظل، ويسود طقس حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، بينما يسود طقس شديد الحرارة على المناطق الجنوبية، أما خلال فترة الليل تسود أجواء معتدلة مصحوبة بنشاط نسبي في حركة الرياح.

وأوضحت أن الانخفاضات في درجات الحرارة تظهر بشكل واضح في ساعات الليل، والتي تكون لطيفة على أغلب محافظات الجمهورية، مع قلة نسب الرطوبة، إضافة إلى انخفاض درجات الحرارة مع ساعات الليل نتيجة نشاط الرياح، مما يجعل المواطن يشعر بتحسن كبير في الطقس، والأجواء الصيفية المعتادة التي اعتاد عليها المصريين.

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على بعض محافظات الجمهورية :

العظمى الصغرى

القاهرة 33 24

بورسعيد 31 25

السويس 33 24

طابا 36 25

شرم الشيخ 38 29

الإسكندرية 30 23

العلمين الجديدة 30 23

مطروح 29 23

شلاتين 40 28

حلايب 37 30

الفيوم 36 24

المنيا 36 24

سوهاج 38 25

قنا 39 25

الأقصر 40 26

أسوان 41 28