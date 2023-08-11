رابطة الأندية في ورطة| توقفات الأهلي ومنتخب مصر تهدد مسيرة الموسم الجديد للدوري

تواجه رابطة الأندية المحترفة برئاسة أحمد دياب ورطة حقيقية فى بطولة الدوري الممتاز الموسم القادم بعد الإعلان عن انطلاق النسخة القادمة منتصف شهر سبتمبر المقبل.

تكمن الأزمة بعد إعلان رابطة الأندية المحترفة عن بدء منافسات بطولة الدوري الجديد منتصف شهر سبتمبر القادم وينتهي في شهر يونيو من العام القادم.

وتسببت مشاركات منتخب مصر والنادي الأهلي في البطولات الأفريقية والدولية في ارباك حسابات إدارة المسابقات.

وظهر ذلك واضحا فى تصريحات عامر حسين رئيس ادارة المسابقات الذى أعلن انتظاره لاعلان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف مواعيد بطولاته فى القارة السمراء من أجل تجهيز مواعيد بطولة الدوري الممتاز الموسم القادم.

التوقفات تضرب الدوري الجديد



الدوري الموسم القادم يواجه توقفات دولية كثيرة تؤثر على استمراره بشكل طبيعي وستبدأ منافساته بعد التوقف الدولي في شهر سبتمبر القادم.

الدوري الجديد يواجه حسب الأجندة الدولية للمنتخبات الوطنية توقفاً دوليا لمنتخب مصر الوطني في شهر أكتوبر القادم خلال الفترة من 9 الى 17

كما يواجه الدوري الجديد بعدها العديد من التأجيلات بسبب مشاركة النادي الأهلي في دوري السوبر الأفريقي فى الفترة بين 20 اكتوبر الى 11 نوفمبر.

النادي الأهلي سيخوض 6 مباريات أفريقية في دوري السوبر خلاا 22 يوما.

الدوري الموسم القادم يمر بفترة توقف دولي خاصة بالمنتخبات الوطنية في شهر نوفمبر خلال الفترة من 13 الى 21 يستلزم معها إيقاف المسابقة المحلية.

الدوري الجديد سيكون هناك العديد من تأجيلات المباريات نظرا لمشاركة النادي الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية في خلال شهر ديسمبر القادم.

بعدها توقف حوالي 50 يوم لمشاركة منتخب مصر في كأس أمم إفريقيا في شهر يناير 2024 حتى بداية فبراير

مسابقة الدوري الموسم القادم الموسم سوف تضطر ادارة المسابقات الي تأحيل مباريات الأهلي وبيراميدز نظرا لمشاركة الفريقين بطولة دوري أبطال أفريقيا إضافة الي مشاركة الزمالك وفيوتشر في بطولة الكونفدرالية.

وهناك توقف دولي في شهر مارس القادم للمنتخبات الوطنية يتم خلاله ايقاف الدوري الجديد يعقبه توقف آخر بسبب كأس السوبر المصري بمشاركة أربع أندية في الأمارات ثم بعدها توقف دولي في شهر يونيو القادم خاص بالمنتخبات الوطنية.

