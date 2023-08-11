عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ملفات

رابطة الأندية في ورطة| توقفات الأهلي ومنتخب مصر تهدد مسيرة الموسم الجديد للدوري

النادي الاهلي
النادي الاهلي

تواجه رابطة الأندية المحترفة برئاسة أحمد دياب ورطة حقيقية فى بطولة الدوري الممتاز الموسم القادم بعد الإعلان عن انطلاق النسخة القادمة منتصف شهر سبتمبر المقبل.

تكمن الأزمة بعد إعلان رابطة الأندية المحترفة عن بدء منافسات بطولة الدوري الجديد منتصف شهر سبتمبر القادم وينتهي في شهر يونيو من العام القادم.

وتسببت مشاركات منتخب مصر والنادي الأهلي في البطولات الأفريقية والدولية في ارباك حسابات إدارة المسابقات.

وظهر ذلك واضحا فى تصريحات عامر حسين رئيس ادارة المسابقات الذى أعلن انتظاره لاعلان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف مواعيد بطولاته فى القارة السمراء من أجل تجهيز مواعيد بطولة الدوري الممتاز الموسم القادم. 

واقعة تزوير| اكتشاف سر خطير وراء إقالة سيد عبد الحفيظ من الأهلي.. تفاصيل الإطاحة بفيجو

أزمة رعاة| شبح التأجيل يهدد سوبر الأهلي واتحاد العاصمة.. و"كاف" في ورطة

التوقفات تضرب الدوري الجديد 
 

الدوري الموسم القادم يواجه توقفات دولية كثيرة تؤثر على استمراره بشكل طبيعي وستبدأ منافساته بعد التوقف الدولي في شهر سبتمبر القادم.

الدوري الجديد يواجه حسب الأجندة الدولية للمنتخبات الوطنية توقفاً دوليا لمنتخب مصر الوطني في شهر أكتوبر القادم خلال الفترة من 9 الى 17

كما يواجه الدوري الجديد بعدها العديد من التأجيلات بسبب مشاركة النادي الأهلي في دوري السوبر الأفريقي فى الفترة بين 20 اكتوبر الى 11 نوفمبر.

النادي الأهلي سيخوض 6 مباريات أفريقية في دوري السوبر خلاا 22 يوما.

 الدوري الموسم القادم يمر بفترة توقف دولي خاصة بالمنتخبات الوطنية في شهر نوفمبر خلال الفترة من 13 الى 21 يستلزم معها إيقاف المسابقة المحلية.

الدوري الجديد سيكون هناك العديد من تأجيلات المباريات نظرا لمشاركة النادي الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية في خلال شهر ديسمبر القادم.

بعدها توقف حوالي 50 يوم لمشاركة منتخب مصر في كأس أمم إفريقيا في شهر يناير 2024 حتى بداية فبراير

مسابقة الدوري الموسم القادم الموسم سوف تضطر ادارة المسابقات الي تأحيل مباريات الأهلي وبيراميدز نظرا لمشاركة الفريقين بطولة دوري أبطال أفريقيا إضافة الي مشاركة الزمالك وفيوتشر في بطولة الكونفدرالية.

وهناك توقف دولي في شهر مارس القادم للمنتخبات الوطنية يتم خلاله ايقاف الدوري الجديد  يعقبه توقف آخر بسبب كأس السوبر المصري بمشاركة أربع أندية في الأمارات ثم بعدها توقف دولي في شهر يونيو القادم خاص بالمنتخبات الوطنية.
 

الدوري رابطة الأندية المحترفة منتخب مصر الأهلى اتحاد الكرة دوري السوبر الإفريقي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

واقعة تزوير| اكتشاف سر خطير وراء إقالة سيد عبد الحفيظ من الأهلي.. تفاصيل الإطاحة بفيجو

حرق والده .. جريمة بشعة تضرب المرج

تحرّك رسمي في الأهلي لـ ضم لاعب مصري عالمي سوبر

النادي مايعرفهوش| "أفيس" البرتغالي يوجه صدمة إلى كهربا.. ونجم الأهلي في ورطة

لحظة إغماء الشيخ ماهر المعيقلي أثناء صلاة الجمعة والسديس يؤم المصلين

مفاجأة مدوية.. نجم الأهلي ينتقل للخليج السعودي

صور البرومو.. بن شرقي يعود للدوري المصري مقابل 185 مليون جنيه.. تفاصيل

حتى الثلاثاء.. الأرصاد تفجر مفاجأة عن درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة

موضوعات متعلقة

واقعة تزوير| اكتشاف سر خطير وراء إقالة سيد عبد الحفيظ من الأهلي.. تفاصيل الإطاحة بفيجو

أزمة رعاة| شبح التأجيل يهدد سوبر الأهلي واتحاد العاصمة.. و"كاف" في ورطة

ترشيحاتنا

بداية من الأسبوع المقبل.. خبر سار لمستهلكي السجائر

مش عايزينه.. إنبي يفجر مفاجأة بشأن ضم لاعب الزمالك

أهالي قرية في قليوب يستنجدون بـ وزير الري قبل انهيار منازلهم

مين قال كدا؟ الأدوات المكتبية تكشف الأسعار الحقيقية للكتب الخارجية

سرب معلومات حساسة عن الجيش.. الصين تعتقل جاسوسا لوكالة المخابرات المركزية

مصطفى بكري: أول شهيد في رابعة ضابط شرطة.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أكلة ثراثية شهية.. طريقة عمل الشلباطو الفلسطيني

منذ الولادة.. 4 أعراض تنذرك بوجود عيب خلقي بالقلب

سعرها 600 جنيه.. فوائد غير متوقعة لتناول فاكهة الثعبان

اختفاء الميكروباص في هذا الموعد.. الصور الأولى لمحطات الأتوبيس الترددي على الدائري

فيديو

موعد نتيجة المرحلة الأولى وإعلان الحد الأدنى لـ الثانية من التنسيق | فيديو

مات فجأة .. تفاصيل مؤلمة في وفاة طرزان الغربية

تشوهات في الهيكل العظمى .. تحذير من تناول هذا النوع من الاسماك 

غطّت نفسها فورًا .. موقف محرج لـ رحمة أحمد في المصيف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نيفين منصور

نيفين منصور تكتب: الشوكولا السوداء

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: لماذا الحوار الوطني مهم - نظرة موضوعية 

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: معارض الطيران.. فرصة الدخول إلى السوق العالمي

جورجيت شرقاوي

جورجيت شرقاوي تكتب: مواطن ومسؤول

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الاقتصاد الصيني وأكاذيب الإرهابية

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: شواطئ الماضي وأمواج المستقبل

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: الغلاء وجشع التجار

خالد جمال

عيلة اتعمل لها بلوك .. "ولكنه ضحك كالبكاء" | خالد جمال يكتب

اﻟﻤﺰﻳﺪ