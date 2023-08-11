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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مجدّدًا .. احتراق نسخة من المصحف في دولة عربية | شاهد

حرق المصحف
حرق المصحف

 أفادت وكالة مكافحة الإرهاب التابعة للحزب الديمقراطي الكردستاني، الجمعة، إن حادث اليوم بالقرب من بنجوين ناجم عن استهداف مركبة بواسطة طائرة مسيرة تركية.
 
وأشارت الوكالة الي ان الحادث ادي إلى "قتل مسؤول كبير في حزب العمال الكردستاني ومقاتل وسائق المركبة بواسطة الغارة بطائرة مسيرة للجيش التركي"، مبينا أن "التفجير وقع الساعة 15:30 مساء اليوم في مالاي نالما في بنجوين".

جانب من الحادث 

وأفاد مراسلون صحفيون حضروا لموقع الانفجار ان نسخة من المصحف احترقت داخل السيارة المستهدفة.

وفي وقت سابق، اعلن مدير ناحية نالباريز في قضاء بنجوين شرقي السليمانية، هيمن ابراهيم، أن طائرة بدون طيار استهدفت سيارة على الطريق المؤدية للحدود الإيرانية.  
 
وأكد إبراهيم في تصريحات له أن ثلاثة اشخاص قتلوا في القصف.  
 
وأضاف، أنه من غير المعروف ما إذا كان القتلى رجالاً أم نساء "لأنهم احترقوا بالكامل".  
 
وتابع ابراهيم : كان الهجوم عبارة عن استهداف طائرة بدون طيار لانه ترك اثارا على الطريق والسيارة احترقت بالكامل. 

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