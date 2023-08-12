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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

أصاب مليون شخص.. تفاصيل مرعبة عن عودة كورونا| فيديو جراف

عودة كورونا
عودة كورونا

أعلنت منظمة الصحة العالمية عبر موقعها الرسمي، عن أعراض فيروس كورونا الجديد، الذي يُعرف باسم EG.5، وهو السلالة الجديدة الناتجة عن متحور من نوع سارس وكوفيد-2.

 

أصاب مليون شخص خلال 28 يوميا.. أعراض صادمة لـ فيروس كورونا الجديد

 

أعراض فيروس كورونا الجديد

وأفادت المنظمة في بيانها، أنّ أعراض فيروس كورونا لا تختلف عن كوفيد-19، وتتضمن الحمى والقشعريرة والتهاب الحلق.  

وتم الابلاغ عن متحور كورونا الجديد EG.5 للمرة الأولى في فبرير الماضي، إلا أن سرعة انتشاره في يوليو كانت أكبر من المتوقع؛ حيث أصاب أكثر من مليون شخص خلال 28 يومًا في بعض الدول، منها: الولايات المتحدة وبريطانيا.

ولمتابعة المزيد حول ظهور متحور كورونا الجديد، تابع الفيديو جراف التالي:

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