الناس بتقول منكم لله أنتوا اللي طلعتوا المهرجانات.. شوف رد المطرب أورتيجا

قال مؤدي المهرجانات أورتيجا أنهم كانوا أول ناس تعرضوا إلى الهجوم بسبب أغاني المهرجانات وتعرضوا إلى انتقادات واسعة لأنهم كانوا أول من قام بمثل هذه الأغاني قائلا: "احنا اللي شيلنا الليلة وحاسبنا على المشاريب والناس بتقول منكم لله أنتوا اللي طلعتوا المهرجانات".

‏وتابع أورتيجا ‏خلال لقاء له في برنامج "سبوت لايت"، مع الإعلامية "شرين سليمان"، المذاع عبر شاشة "صدى البلد"، أن كان هناك مشكلة أيضا بسبب موضوع سرقة الألحان وأنهم لا يسرقوا ألحان المطربين ولكن من حبهم في بعض الفنانين يقوموا بعمل ريمكس على لحن معين وذلك من حبهم لهذا الفنان وليس بغرض السرقة.