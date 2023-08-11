أهلي جدة يفوز على الحزم بثلاثية فيرمينو في الدوري السعودي

فاز فريق أهلي جدة على نظيره الحزم، بثلاثية مقابل لاشئ، في إطار الجولة الأولى من دوري روشن السعودي.



وجاء ثلاثية أهلي جدة عن طريق روبيرتو فيرمينو في الدقائق ٦،١٠، 72.



بينما جاء هدف الحزم الوحيد عن طريق فينيسيوس جويس في الدقيقة 50.



وجاء تشكيل أهلي جدة كالتالي:

حراسة المرمى: إدوارد ميندي

خط الدفاع: اليوسكي، روجير إيبانيز، عبد الباسط هندي، علي مجرشي

خط الوسط: زياد الجهني، فرانك كيسي، رياض بودبوز

خط الهجوم: رياض محرز،روبيرتو فيرمينو، ماكسيمين

وبهذه النتيجة، يتصدر أهلي جدة بطولة دوري روشن السعودي برصيد 3 نقاط بشكل مؤقت.