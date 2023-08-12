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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

لماذا قتل الإخوان هشام بركات؟.. مختار نوح يكشف السر.. فيديو

نوح
نوح

أكد المحامي مختار نوح، المتخصص في شؤون الجماعات الإسلامية، أن كل الجرائم التي نُسبت للإخوان حقيقية، منذ بداية رش الزيت على الكباري وحتى قضية مقتل النائب السابق هشام بركات. 
 

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مختار نوح يحكي قصة الضابط الذي خدعه يحيى موسى لاغتيال هشام بركات.. فيديو

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مختار نوح يكشف تفاصيل خطة الإخوان لإنشاء دولة متنازعة في مصر.. فيديو

وأضاف مختار نوح خلال لقاءه ببرنامج "الشاهد" الذي يقدمه الإعلامي الدكتور محمد الباز، عبر فضائية Extra news، أن الإخوان اغتالوا الشهيد هشام بركات لإجهاضه خطة التنظيم السري في رابعة. 


وأوضح أن هشام بركات وعبدالمجيد محمود قصتهما متماثلة بالنسبة لكراهية الإخوان لهم، فقد كان هشام بركات نائب عام، وكان عبدالمجيد محمود محامي عام أول، كما أنه هو من كشف قضية التنظيم السري وقضية سلسبيل، وهشام بركات هو من أجهض خطة التنظيم السري في رابعة، بإعطائه إشارة البدء.


وأشار إلى أن هشام بركات  استطاع أن يقوي الدولة المصرية في هذا الجانب، حيث اختار التوقيت المناسب لإجهاض خطة التنظيم السري للإخوان، والمساعدة القضائية التي تمت، ولم الدور بمنتهى السرعة في النيابات، وبالتالي فإن هشام بركات هو من أفشل خطة التنظيم السري للإخوان في رابعة، وبالتالي تعمد الإخوان قتله، مؤكداً أن المجموعة  التي قتلت هشام بركات كلها تنظيم سري، معقبًا: "المجموعة الكبيرة  وليس الأولاد الذين عُدموا".

هشام بركات الإخوان التنظيم السري للإخوان

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