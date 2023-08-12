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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رئيس حي شرق الإسكندرية يتابع آليات عمل أقسام مركز المعلومات بالمحافظة

اجتماع بحي شرق الاسكندرية
اجتماع بحي شرق الاسكندرية

عقد اللواء أحمد حبيب رئيس حي شرق بمحافظة الإسكندرية، اجتماعا بمسئولي الأقسام المختلفة لمركز معلومات الحي، للوقوف على آلية العمل بالمركز ومعرفه المعوقات التي قد تواجههم للحفاظ على مستوى المركز وتحقيق نسب انجاز أعلى به.

وفي مستهل اللقاء  قدم حبيب الشكر لمسئولي المركز لحصولهم علي المركز الأول للنشرة الشهرية على مستوي أحياء المحافظة ، مؤكدا على ضرورة بذل المزيد من الجهد للحفاظ علي هذا المستوى اللائق ، مؤكدا على أهمية الأقسام المختلفة بمركز المعلومات والتي تتمثل في الإحصاء والنشر والدعم والإعداد والحاسبات والمكتبة ، لإعداد النشرة الشهرية الخاصة بإنجازات وأعمال الإدارات المختلفة.

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على الصعيد ذاته وجه رئيس الحي كافة المسئولين بالمركز  بضرورة رصد أية مشكلات أو شائعات بعرضها عليه شخصيا لحلها بالسرعة المطلوبة والرد عليها في الحال  ، مطالبا الجميع بالتواجد في اللقاء الجماهيري الأربعاء من كل أسبوع لسرعة إنجاز العمل والتعاون بما يصب في مصلحة المواطنين.

يأتي هذا تنفيذا لتعليمات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بالاهتمام بمراكز المعلومات المسئولة عن تجميع بيانات الإدارات المختلفة بالأحياء وإعدادها في هيئة نشرة شهرية لإنجازات الحي ، لتعاون في اتخاذ القرارات الرشيدة في الوقت المناسب عن طريق تسجيل وتحليل وتنظيم وفهرسة وأرشفة هذه المعلومات والبيانات وتحديثها وتعديلها أولاً بأول.

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