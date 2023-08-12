علامات التوحد عند الأطفال والرضع.. وهذه المؤشرات الخفيفة

يبحث الكثير من الآباء والأمهات عن علامات التوحد للاطمئنان على حالة أطفالهم والبدء في العلاج سريعا إذا كانوا مصابين .

ونعرض لكم في هذا التقرير أهم علامات التوحد عند الأطفال بل والرضع سواء كان ذلك للتوحد الخفيف أو المتوسط والشديد



علامات التوحد عند الأطفال

علامات التوحد عند الأطفال الصغار تشمل، ما يلي:

لا يستجيبوا عند قول اسمهم

يتجنبوا ملامسة العين

لا يبتسموا عندما تبتسم لهم

الشعور بالضيق الشديد إذا كانوا لا يحبون طعمًا أو رائحة أو صوتًا معينًا

حركات متكررة ، مثل رفرفة أيديهم أو تحريك أصابعهم أو هز أجسادهم

لا يتحدثون بقدر ما يتحدث اقرنائهم

لا يلعبوا

تكرار نفس العبارات



علامات التوحد عند الأطفال الكبار



تشمل علامات التوحد عند الأطفال الكبار،ما يلي:

لا يبدو أنه يفهم ما يفكر فيه الآخرون أو يشعرون به

كلام غير عادي ، مثل تكرار العبارات والتحدث "على" الآخرين

يحب روتينًا يوميًا صارمًا وينزعج بشدة إذا تغير

وجود اهتمام كبير جدًا ببعض الموضوعات أو الأنشطة

يصبح منزعجًا جدًا إذا طلبت منهم القيام بشيء ما

يجد صعوبة في تكوين صداقات أو يفضل أن يكون بمفرده

أخذ الجمل بمعنى حرفي مثل "مكسورة الرقبة"

يجد صعوبة في تحديد شعوره

التوحد





علامات التوحد المبكرة



نعرض بعض أمثلة التواصل الاجتماعي وخصائص التفاعل الاجتماعي التى تعد بمثابة علامات التوحد المبكرة

يتجنب الطفل الاتصال بالعين أو لا يحافظ عليه

لا يستجيب للاسم بعمر 9 أشهر

لا تظهر تعابير وجه مثل السعادة والحزن والغضب والمفاجأة بعمر 9 أشهر

لا يلعب ألعابًا تفاعلية بسيطة مثل بات-أ-كيك بعمر 12 شهرًا

يستخدم القليل من الإيماءات أو لا يستخدمها على الإطلاق بحلول عمر 12 شهرًا، على سبيل المثال ، لا يلوح بالوداع

لا يشارك الاهتمامات مع الآخرين بعمر 15 شهرًا، مثل أن يظهر لك شيئًا يحبه



لا يظهر لك شيئًا مثيرًا للاهتمام بعمر 18 شهرًا

لا يلاحظ عندما يتأذى الآخرون أو ينزعجون بعمر 24 شهرًا

لا يلاحظ الأطفال الآخرين وينضم إليهم في اللعب بعمر 36 شهرًا

لا يتظاهر بأنه شيء آخر ، مثل معلم أو بطل خارق ، أثناء اللعب بعمر 48 شهرًا

لا يغني أو يرقص أو يتصرف من أجلك بعمر 60 شهرًا

السلوكيات أو الاهتمامات المقيدة أو المتكررة

الأشخاص المصابون بالتوحد لديهم سلوكيات أو اهتمامات قد تبدو غير عادية وتميز هذه السلوكيات أو الاهتمامات اضطراب طيف التوحد بعيدًا عن الظروف التي تحددها مشاكل التواصل والتفاعل الاجتماعي فقط.

يمكن أن تشمل الأمثلة على السلوكيات المقيدة أو المتكررة والاهتمامات المتعلقة باضطراب طيف التوحد

تصطف الألعاب أو الأشياء الأخرى وتنزعج عند تغيير النظام

يكرر الكلمات أو العبارات مرارًا وتكرارًا (تسمى echolalia)

يلعب بالألعاب بنفس الطريقة في كل مرة

يركز على أجزاء من الأشياء (على سبيل المثال ، العجلات)

ينزعج من التغييرات الطفيفة

لديه اهتمامات مهووسة

يجب أن تتبع إجراءات معينة

يرفرف الأيدي ، أو يحجر الجسم ، أو يدور في دوائر

ردود أفعال غير عادية للطريقة التي تبدو بها الأشياء أو رائحتها أو طعمها أو مظهرها أو ملمسها

التوحد



مميزات وخصائص اخرى

معظم المصابين باضطراب طيف التوحد لديهم خصائص أخرى ذات صلة وهى

المهارات اللغوية المتأخرة

مهارات الحركة المتأخرة

تأخر المهارات المعرفية أو التعليمية

السلوك المفرط والاندفاعي و / أو الغافل

اضطراب الصرع أو النوبات

عادات الأكل والنوم غير المعتادة

مشاكل الجهاز الهضمي (مثل الإمساك)

مزاج غير عادي أو ردود فعل عاطفية

القلق أو التوتر أو القلق المفرط

عدم وجود خوف أو خوف أكثر مما كان متوقعة



علامات التوحد عند الرضع



يتميز بمجموعة واسعة من الصعوبات السلوكية والاجتماعية وصعوبات الاتصال و تؤثر هذه الصعوبات على كل فرد مصاب بالتوحد بشكل مختلف، و فيما يلي بعض علامات التوحد عد الرضع التي يجب البحث عنها.

قلة التواصل البصري

يبدأ الأطفال في الاتصال بالعين عندما يبلغون شهرين من العمر إلى أن تراجع الاتصال بالعين بين شهرين و 6 أشهر قد يشير إلى التوحد.

قصور في الاتصال

التواصل المنخفض أو الغائب مثل عدم الاستجابة لأسمائهم ، ونقص الإيماءات ، وتأخر اللغة ، هي مؤشرات قوية على التوحد.

مثلا في 4 أشهر من العمر، يجب أن يبدأ الطفل في إصدار الأصوات أو الثرثرة أو الهدوء زفي6 اشهر، غالبًا ما يبدأ الأطفال في الاستجابة لأسمائهم.

يجب أن تبدأ الإشارة للأشياء في سن9 أشهر.



انخفاض المشاركة مع مقدمي الرعاية

في عمر 4 أشهر تقريبًا ، قد يبدي الأطفال اهتمامًا بالآخرين ويستجيبون للعاطفة أو يبدو أن طفلك غالبًا ما يكون "في عالمه الخاص

عدم تتبع العين

يبدأ الأطفال البالغون من العمر شهرين في متابعة الحركة بأعينهم و يمكن أن يكون انخفاض تتبع العين علامة مبكرة على التوحد أو إعاقات النمو الأخرى.

انخفاض تعبيرات الوجه بما في ذلك الابتسام ، إذا بدا أن طفلك قد تأخر في قدرته على الابتسام أو لاحظت تدريجيًا ابتسامًا أقل ،

انحدار المهارات

يمكن أن تكون الخسارة الملحوظة في المهارات من علامات التوحد، قد يبدو أن الطفل الذي كان يثرثر بشكل أقل مع مرور الوقت

تأخر الكلام أو غيابه

صدى الصوت أو تكرار الكلمات أو العبارات دون نية التواصل

حركات متكررة بما في ذلك رفرفة اليد أو الغزل أو التأرجح

الاهتمام الشديد بأشياء أخرى غير الألعاب ، أو ترتيب الألعاب في صفوف منظمة بدلاً من اللعب بها على النحو المقصود

صعوبة مع التغييرات في الروتين

التأخير في التدريب على استخدام المر



علامات التوحد عند الرضع



علامات التوحد الخفيف عند الأطفال



يمكن أن يكون لدى الأطفال المصابين بالتوحد الخفيف العديد من السلوكيات النموذجية، عندما تظهر الأعراض، يمكن أن تكون طفيفة ويسهل التغاضي عنها ، وهى



لا يقوم بالاتصال بالعين: قد يبدو الأطفال المصابون بالتوحد خجولين للغاية وينظرون بعيدًا عن الناس عند التحدث أو التحدث إليهم ، إما في كثير من الأحيان أو باستمرار.

يبدو بعيدًا: قد يبدو أحيانًا أنهم "في عالمهم الخاص" وقد لا يبدو أنهم يستمعون إلى الأشخاص الذين يتحدثون إليهم.

مرتبط بالروتين: غالبًا ما تجلب طريقة معينة لفعل الأشياء شعورًا بالأمان. أي تغيير في هذا الروتين يمكن أن يجعلهم يتفاعلون بطريقة عاطفية.

ضعف التكيف مع التغيير: قد لا يكون العمل المدرسي أو المهام المناسبة للعمر مشكلة ، ولكن قد يواجه الطفل صعوبة في تغيير الأنشطة أو تجربة طرق جديدة للقيام بشيء ما.

صعوبة في رؤية منظور الآخر: قد يكون من الصعب على الطفل المصاب بالتوحد أن يفهم ما يفكر فيه الآخرون أو يشعرون به.

تحديات التكيف مع المواقف الاجتماعية المختلفة: قد ينزعج الأطفال المصابون بالتوحد في المواقف الاجتماعية الجديدة ولا يفهمون "القواعد" والتوقعات الاجتماعية.

صعوبة تطوير العلاقات والحفاظ عليها: غالبًا ما يعاني الأطفال المصابون بالتوحد من اللعب التخيلي أو تكوين صداقات أو مشاركة الاهتمامات.

تكرار نفس الإجراءات أو الأنشطة أو الحركات أو الكلمات: قد يصطف الأطفال المصابون بالتوحد الأشياء أو يقومون بأنشطة أخرى مرارًا وتكرارًا ، حتى لو لم يكن هناك سبب واضح للقيام بذلك.



معرفة متعمقة: قد يهتم الطفل المصاب بالتوحد ببعض الأشياء فقط ، لكنه سيعرف كل ما يمكن معرفته عنها.

حساس للغاية أو غير مبال بالأحاسيس: يمكن أن يكون الشخص المصاب بالتوحد شديد الحساسية (مفرط النشاط) تجاه المواد الموجودة على جلده ، أو يكون غير قادر على تحمل الضوضاء الصاخبة ، أو ردود فعل قوية تجاه التجارب الحسية الأخرى وتغيرات في الإحساس مثل الحرارة الشديدة أو البرودة





المصادر

NHS

cdc