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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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استشاري الصحة النفسية: اضطرابات النوم لدى الأطفال تتسبب في حدوث التوحد

أضطرابات النوم لدى
أضطرابات النوم لدى الأطفال

قال الدكتور وليد هندي استشاري الصحة النفسية، إن أضطرابات النوم لدى الأطفال تحدث ما قبل النوم مباشرة وتأتي على صورة رعشة في الجسم أو اليد وأن هناك أسباب فسيولوجية قد تتسبب في اضطرابات ما قبل النوم لدي الأطفال كالشعور بالمغص أو حدوث سخونية أو تقلصات معدية، حساسية، ربو، أو أرتجاع مرئ كل هذه الأمور تتسبب في أضطرابات النوم.

معالجة الأسباب الفسيولوجية التي قد تتسبب في حدوث أضطرابت النوم لدى الأطفال

ونصح هندي خلال مداخله هاتفيه ببرنامج “٨ الصبح” تقديم الإعلامية" داليا أشرف" المذاع على فضائية" الدي إم سي"، الأباء والأمهات بملاحظة  حدوث ما إذا كان الطفل يعاني من حساسية الجيوب الأنفية أو اللحمية أو اللوز وسرعة المعالجة حتي يتمتع الابناء بنوم صحي ويبعد عن الأضطرابات العصبية والنفسية، مضيفا إلى أن هناك عوامل نفسية تتسبب في اضطراب الأطفال ما قبل النوم وهو عنف الاباء والأمهات مع أبناءهم طوال اليوم مما يؤدي إلى كسب خبرات مؤلمة تؤدي إلى أضطراب نفسي وذهني.

المشكلات التي تتسبب من أضطرابات النوم

وأوضح، أن النوم العميق للأطفال  وفي أوقات مبكرة يؤدي إلى تكوين النمو العقلي لدي الأطفال، وبناءا عليه عندما يحدث اضطرابات في النوم يؤدي إلي مشاكل في الإنتباه ومشاكل في التعلم وحدوث أضطرابات في الذاكرة وعدم أسترجاع المعلومات بشكل كبير، كما أن هذه الاضطرابات تسبب عصبية لدي الاطفال وكسل وحب للنوم الكثير وقلق وتوتر.

ولفت، إلى أن عدم النوم الكافي للأطفال وحدوث الاضطرابات النفسية قد تجعله طفل يعاني من التوحد وقصور في المهارة اللغوية والتعامل مع الآخر نتيجة الكسل وبطئ الإنتاج.

استشاري الصحة النفسية اضطرابات النوم كسب خبرات مؤلمة اضطراب نفسي تكوين النمو العقلي

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