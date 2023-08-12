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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

التسمم أبرزها ..أضرار الإفراط في تناول مكملات فيتامين د ​​..تعرف عليها

صدى البلد

قالت هيئة الدواء المصرية أنه بالرغم من أهمية فيتامين "د" للحفاظ على قوة العظام والأسنان وتسهيل امتصاص الكالسيوم والفوسفور؛ إلا أن الإفراط في تناوله من خلال مكملات الفيتامينات، وليس بسبب النظام الغذائي أو التعرض للشمس، قد يسبب الإصابة بالتسمم بسبب ارتفاع النسبة المخزنة في الدهون.

أضرار الإفراط في تناول مكملات فيتامين د

وذكرت هيئة الدواء أن الإفراط في تناول فيتامين د يؤدي الي بعض الأعراض تتمثل في  الغثيان والقيء والضعف وكثرة التبول، وقد تتطور السمية إلى آلام العظام ومشاكل الكلى، مثل تكون حصوات الكالسيوم. ​

و تؤكد هيئة الدواء المصرية علي  ضرورة الرجوع إلى مقدم الرعاية الصحية قبل تناول مكملات الفيتامينات والمعادن، والتأكد من عمل التحاليل المطلوبة.​​

 

فيتامين الكالسيوم النظام الغذائي الغثيان الدهون مكملات فيتامين د

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التسمم أبرزها ..أضرار الإفراط في تناول مكملات فيتامين د ​​..تعرف عليها

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