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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

استغاثة على الفيس بوك .. القبض على شخص طرد شقيقته من المنزل

المتهم
المتهم

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو على إحدى الصفحات عبر موقع "فيس بوك" يتضمن تضرر إحدى السيدات من شقيقها لقيامه بطردها من مسكنها بالغربية.

 بالفحص تبين أنه بتاريخ 10 الجارى تبلغ لقسم شرطة ثان المحلة بمديرية أمن الغربية من (السيدة الظاهرة بالفيديو- مقيمة بدائرة القسم) بتضررها من (شقيقها – مقيم بذات العنوان) لقيامه بطردها من مسكنها  لوجود خلافات على الإرث بينهما حول الشقة محل سكنها.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المذكور، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة.

 تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.

أجهزة وزارة الداخلية القبض على شخص النيابة العامة امن الغربية موقع فيس بوك وزارة الداخلية

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