عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلمانى: وقف ضريبة الأطيان الزراعية لعام أخر أحد أشكال دعم الدولة للفلاح

النائب صقر عبد الفتاح
النائب صقر عبد الفتاح وكيل لجنة الزراعة بمجلس النواب

قال النائب صقر عبد الفتاح وكيل لجنة الزراعة والأمن الغذائي بمجلس النواب، إن فئة المزارعين من أبرز الفئات التي تتصدر أولويات أجندة الحكومة، وذلك للدور الفعال الذي يقوم به الفلاح في تحقيق التنمية الإقتصادية، وعلى هذا الأساس يتم تقديم الدعم المستمر له من الإرتقاء بالمنظومة الزراعية.

اتجاه من الدولة لدعم الفلاح 

وأكد " عبد الفتاح" فى تصريح لـ " صدى البلد" أن قرار مجلس الوزراء بإلغاء العمل بقانون ضريبة الأطيان الزراعية لمدة عام أخر، يأتي في إطار اتجاه دعم الدولة للفلاح، حيث توجد متابعة مستمرة لمشكلاته والعمل علي حلها بشكل سريع، لذا فإن فكرة وقف تحصيل هذه الضريبة أحد أشكال المساندة بالتزامن مع العديد من التحديات الاقتصادية العالمية.

وأشار وكيل لجنة الزراعة بمجلس النواب، إلي أهمية توفير الأسمدة للمزارعين بشكل مستمر، وبأسعار جيدة مع إحكام الرقابة عليها خاصة مع قرب حلول فصل الشتا والحاجة إلي زراعة العديد من المحاصيل الهامة في هذا الموسم.

وناشد عضو مجلس النواب، بضرورة تفعيل نظام الدورة الزراعية الذي يعد أهم أساليب الزراعة الحديثة، لما يفرزه من زيادة في انتاجية المحاصيل وخصوبة التربة، كما أن هذا النظام يساعد المزارع علي تحقيق هامش ربح جيد من خلال وضع خريطة منظمة لأنواع المحاصيل التي سيتم زراعتها وتوقيت البدء فيها.

واختتم النائب حديثه، بالإشارة إلي أن نظام الدورة الزراعية حين يتم علي مساحات شاسعة من الأراضي يسهم في تقليل الفطريات والآفات التي تصيب المحاصيل وبالتالي تقليل التوالف منها، لذا فلابد من التركيز عليه.

الزراعة: إعطاء أكثر من 4.5 مليون جرعة ضد الحمي القلاعية والوادي المتصدع

حصاد الزراعة.. الإفراج عن أعلاف جديدة ومراجعة الموقف التنفيذي لتنمية الثروة السمكية

ورحب حسين عبدالرحمن أبوصدام نقيب عام الفلاحين بقرار مجلس الوزراء بالموافقة علي مد وقف العمل باحكام القانون رقم 113  لسنة 1939 الخاص بضريية الاطيان الزراعية لعام آخر ، لافتا إلي أن هذا يؤكد حرص الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي علي تخفيف الأعباء عن الفلاحين  .

وأضاف ابوصدام خلال تصريحات له،  أن وقف ضريبة الأطيان الزراعية لعام اخر  جاء نتيجة توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي المستمرة بتخفيف الأعباء عن كاهل العاملين بالمجال الزراعي ودعم الفلاحين وتحفيزهم علي مواصلة الإنتاج.

وأردف عبدالرحمن أن ضريبة الأطيان الزراعية ضريبة سنوية تفرض علي الفلاحين بنسة 14% من قيمة ايجار الفدان بمعرفة لجنة التقسيم والتقدير ويعاد تقديرها كل 10 سنوات ولم يعمل بهذا القانون منذ 6 سنوات   حيث اوقفت الحكومه العمل بقانون الضريبه الزراعيه في شهر أغسطس عام 2017 لمدة 3 سنوات ثم اوقفته عام 2020 لمدة عامين وهذه المره الثالثه الذي يعطل فيها القانون لتخفيف الأعباء عن كاهل الفلاحين دون أن تدخل فترة الوقف في حساب مدة تقادم الضريبه.

الزراعة مجلس النواب المزارعين الفلاح الامن الغذائي الضريبة ضريبة الأطيان الزراعية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أم العريس.. من هي أماني سوكا زوجة عمرو أديب قبل لميس الحديدي؟.. صور

للموظفين وأصحاب المعاشات.. حقيقة صرف علاوة غلاء معيشة بقيمة 450 جنيها

النيابة: ماس كهربائي سبب حريق 6 طوابق بعقار مدينة نصر ولا شبهة جنائية

لا يناسب طموحنا.. شقيق أشرف بن شرقي يوجه صدمة لـ بيراميدز.. خاص

بعائد 20%| شهادات ادخار في بنوك مصر.. التفاصيل الكاملة

نجم الزمالك يعلن تفاصيل "كارثة" جديدة في القلعة البيضاء

تظلمات الثانوية العامة 2023|التعليم تكشف حقيقة وجود حالات تبديل لأوراق إجابات الطلاب

بكلمات حزينة .. لاعب الزمالك المصاب بالسرطان يكشف وصيته الأخيرة

موضوعات متعلقة

الزراعة: وقاية النباتات يكثف حملاته لمتابعة المحاصيل الصيفية الإستراتيجية

الزراعة: إعطاء أكثر من 4.5 مليون جرعة ضد الحمي القلاعية والوادي المتصدع

ترشيحاتنا

رسمياً الرجاء المغربي يضم عمرو وردة لموسمين

سيراميكا كليوباترا يواصل جهوده لاستعارة نجم الأهلي

لمنع النصب على الطلاب.. إعلان قوائم مؤسسات التعليم العالي المُعتمدة في مصر

بعد انضمامه للأهلي.. إمام عاشور يخسر 17 مليون جنيه من قيمته التسويقية

مفيش فواتير تاني.. كيف يدفع 9 ملايين مواطن رسوم الكهرباء بالتحصيل المميكن

وزير التجارة: اعتماد 4.7 مليار جنيه مساندة تصديرية لـ 1193 شركة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فستان شفاف.. كنزي عمرو دياب تثير الجدل بإطلالة جريئة.. شاهد

الأكاديمية الطبية العسكرية تنظم المؤتمر الطبى الثامن للطب النفسى للقوات المسلحة

لو شعرك مموج أو كيرلي.. خبيرة تجميل توضح طرق العناية به لمظهر جذاب

النظام الغذائي منخفض الكربوهيدرات| مفيد أم ضار؟

فيديو

أصاب مليون شخص.. تفاصيل مرعبة عن عودة كورونا| فيديو جراف

حرام شرعا.. تعليق مثير من سعد رمضان عن المساكنة وسر ندمه

بعد داليدا خليل.. عمرو دياب يثير الجدل مع فتاة أخرى

بمقطع فيديو من الساحل.. تعليق مثير من فيفي عبده بعد تعرضها للسحر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نيفين منصور

نيفين منصور تكتب: الشوكولا السوداء

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: لماذا الحوار الوطني مهم - نظرة موضوعية 

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: معارض الطيران.. فرصة الدخول إلى السوق العالمي

جورجيت شرقاوي

جورجيت شرقاوي تكتب: مواطن ومسؤول

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الاقتصاد الصيني وأكاذيب الإرهابية

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: شواطئ الماضي وأمواج المستقبل

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: الغلاء وجشع التجار

خالد جمال

عيلة اتعمل لها بلوك .. "ولكنه ضحك كالبكاء" | خالد جمال يكتب

اﻟﻤﺰﻳﺪ