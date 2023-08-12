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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ضبط 48 قطعة سلاح ناري في حملة أمنية بأسيوط

الاسلحة
الاسلحة

شن قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسيوط حملة أمنية استهدفت دائرتى قسمى (أول وثانى شرطة أسيوط).

أسفرت جهودها عن ضبط (48) قطعة سلاح نارى عبارة عن (12 بندقية آلية – 11 بندقية خرطوش – 2 طبنجة - 23 فرد محلى - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) بحوزة (38 متهم " لعدد 16 منهم معلومات جنائية").

كما تم ضبط (17) قضية "اتجار" فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالهم (كميات من المواد المخدرة المتنوعة) بحوزة (20 متهم "لعدد 15 منهم معلومات جنائية") و تنفيذ (832) حكم قضائى متنوع.

 تم اتخاذ الإجراءات القانونية؛ وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما استهداف وضبط حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام .

اجهزة الامن أسيوط الأسلحة النارية المواد المخدرة بندقية آلية وزارة الداخلية

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