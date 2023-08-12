من أجل الذهب .. لماذا تسعى الدول الكبرى للوصول إلى سطح القمر؟|فيديوجراف

أطلقت روسيا مركبة فضائية إلى سطح القمر في مهمة هي الأولى من نوعها للبلاد منذ 47 عامًا حيث تسعى لأن تكون أول دولة تنفذ هبوطًا آمنًا على سطح القطب الجنوبي للقمر.

حلم الوصول إلى القمر

تسعى الدول الكبرى ومنها الولايات المتحدة الامريكية والهند وروسيا الي الوصول الي سطح القمر سعيا للوصول إلى ثرواته المعدنية التي كشفت عنها وكالة ناسا الفضائية .

أفادت ناسا بأن المهمة الهندية (تشاندرايان-1) اكتشفت في 2008 وجود الماء بشكل قاطع لأول مرة على القمر، إذ رصدت جزيئات الهيدروكسيل منتشرة في أنحاء سطحه ومتركزة في قطبية إضافة إلي وجود ما يعرف بذهب القمر وغيره من المعادن الثمينة.

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديوجراف التالي :