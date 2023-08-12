أخبار الفن.. سمية الخشاب تسخر من أحمد سعد للمرة الثانية.. تعليق مثير من فيفى عبده بعد تعرضها للسحر

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية عددا من الأخبار المحلية والعالمية، نستعرض أبرزها فى السطور التالية..

إيرادات الأفلام.. محمد هنيدى يعتلى القمة ويزيح رمضان وكريم عبد العزيز

يشهد الموسم الحالي منافسة قوية بين مختلف الأعمال، أبرزها فيلم “بيت الروبي” للفنان كريم عبد العزيز، وفيلم “البعبع” بطولة الفنان أمير كرارة، وفيلم “تاج” للفنان تامر حسني، وفيلم “مستر إكس” للفنان أحمد فهمي ، وفيلم “مطرح مطروح” للفنان محمود حميدة، بينما انضم كل من فيلمي “مرعي البريمو” لمحمد هنيدي و"ع الزيرو" لمحمد رمضان إلى المنافسة.

كلاكيت تانى مرة.. سمية الخشاب تسخر من طليقها بسبب كليبه الجديد

حالة من الجدل الواسع أثارتها الفنانة سمية الخشاب مجددًا بعد أن سخرت عبر حسابها على موةقع التواصل الاجتماعى تويتر على طليقها الفنان أحمد سعد بعد طرح كليب أغنيته الأخيرة “هلا بيك يا مدلع”.

وقالت سمية الخشاب : لا مش كده يا طويل العمر" فى إشارة منها على الملابس الخليجية التى ظهر بها أحمد سعد فى كليب أغنيته الجديدة.

هجوم شرس على ابنة نادين نجيم بسبب رقصتها والفنانة ترد بقوة.. تفاصيل

تعرضت الفنانة نادين نسيب نجيم الى هجوم شرس بسبب ظهوره ابنتها وهى ترقص فى المسبح وقامت نادين بنشر مقطع الفيديو عبر حسابها على انستجرام.

وتلقت نادين نسيب نجيم عديد من التعليقات الهجومية عليها وابنتها حيث قالت إحدى متابعيها : فعلا يا مشحرة وليك ربوا أولادكم بلاش يصيروا زيكم مستقبلا".

على طريقة أحمد سعد.. ظهور لافت لزوج ندى الكامل بقميص شفاف

نشرت ندى الكامل طليقة الفنان أحمد الفيشاوى، صورة جديدة مع زوجها الفنان الشاب أحمد خالد عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام بخاصية الاستورى.

وظهر زوج ندى الكامل “احمد خالد” مرتديا قميص شفاف على طريقة الفنان أحمد سعد والذى اثار حالة من الجدل الوناسع بعد ظهوره به فى إحدى حفلاته الغنائية.

بعد قبلة عمرو دياب لها.. رقص جنونى لـ داليدا خليل مع أصدقائها

نشرت الفنانة داليدا خليل ، مقطع فيديو لها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام ، وهى ترقص مع بعض أصدقائها أثناء تواجدها فى إحدى المناطق الساحلية.

وظهرت داليدا خليل، وهى ترقص بطريقة جنونية مع أصدقائها ، كما نشرت فيديو آخر ترقص فيه بمفردها.

بمقطع فيديو من الساحل.. تعليق مثير من فيفي عبده بعد تعرضها للسحر

نشرت الفنانة فيفي عبده مقطع فيديو لها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام ترد فيه على الهجوم الذى تعرضت له بعد فيديو لها كما تطمئن جمهورها بعد تعرضها الى أزمات صحية بسبب الحسد.

وقالت فيفى عبده : "يا صباح الفل والياسمين والهنا من الساحل الشمالي بقالي حوالي كام يوم هنا طلعتلكو قبل كده مرتين صورة وفيديو.. أنا في الساحل الشمالي المكان رائع والدنيا هادية أنا بحبكو جدًا وعايزة أقولكو إني زي الفل وصحتي زي الفل.. والله أكبر عشان محدش يحسدني ولا يؤر عليا وحبكو وصلني للي أنا فيه.. ربنا يخليكو ليا ويارب 5 في عين العزال يا رب للي بيؤروا عليا ويتمنولي المكروه إن شاء الله ابقى في كل حلو بحبكو أوي و5 أمواه وأحلى أمواه من الساحل الشمالي بحبكو.

حرام شرعا.. تعليق مثير من سعد رمضان عن المساكنة وسر ندمه

كشف الفنان سعد رمضان عن بعض التفاصيل الحياتية حيث أكد على أنه عاش المساكنة لكنه يرفضها لأنها شرعا ودينيا غلط.

وقال سعد رمضان فى برنامج "بلا تصنيف" مع الإعلامية غرايس راضي : بعد خروجى من استار أكاديمي عشت المساكنة ولكن ندمت عليها لأنها شرعا ودينيا غلط.