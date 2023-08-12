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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

حرام شرعا.. تعليق مثير من سعد رمضان عن المساكنة وسر ندمه

سعد رمضان
سعد رمضان

كشف الفنان سعد رمضان عن بعض التفاصيل الحياتية حيث أكد على أنه عاش المساكنة لكنه يرفضها لأنها شرعا ودينيا غلط.

وقال سعد رمضان فى برنامج "بلا تصنيف" مع الإعلامية غرايس راضي : بعد خروجى من استار أكاديمي عشت المساكنة ولكن ندمت عليها لأنها شرعا ودينيا غلط.

وأضاف سعد رمضان : لا أفضل الارتباط بفتاة عاشت فترة المساكنة ولا افضل ان ارتبط بفتاة مرت بعلاقة جسدية مع شخص آخر.

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سعد رمضان

وكان طرح المطرب سعد رمضان مؤخرًا، أغنية " الحب الأسطوري".
وهي من كلمات علي المولي، وألحان صلاح الكردي.

و إليكم كلمات الأغنية:
"ما بدي تحبيني عادي
بدي تحبيني زيادة
بدي لما غيب تموتي
تموتي من الزعل
بدي معي تتسلي حتى بالملل

شفتي الحب الاسطوري
ياللي بيحكولك عنو
هيدا بيرضيلي غروري
أنا بدي أكتر منو

شفتي الحب الاسطوري
ياللي بيحكولك عنو
هيدا بيرضيلي غروري
أنا بدي أكتر منو

هيدا بيرضيلي غروري
أنا بدي أكتر منو

الحب توقيته هلق
ما خصّو بخطط بكرا
لا بفكر باللي جاي
ولا بيحمل هم النطرة"


و يذكر أن آخر أعمال المطرب سعد رمضان، أغنية "فيك الخير"، و هي من كلمات يونس آدم، و ألحان صلاح الكردي.

و إليكم كلمات الأغنية:

"فيك الخير يابو قلب حنين
جاي تسول كيف بقيت
لا تخاف هي يوماين
و تلقا جرحك نسيت

اللي باعني مرة

مايستاهل دمعة ولا نندم عليه

فراقو عندي

ساهل من قلبي دغيا نمحيه

روح

خلينا ننساو الحب و نفضّوها سيرة

روح

هاد المسلسل وصل للحلقة الاخيرة".

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