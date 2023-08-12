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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

جامعة حلوان تطلق حملة نحو أسرة بلا أمية لتشجيع طلاب الكليات على المشاركة

جامعة حلوان
جامعة حلوان

تطلق جامعة حلوان حملة (نحو أسرة بلا أمية) وذلك لتشجيع طلاب وطالبات كليات الجامعة لتحرير أفراد أسرهم وأقاربهم من الأمية، إنطلاقاً من توجيهات القيادة السياسية للرئيس السيسي رئيس الجمهورية بتنمية الأسرة المصرية، وفي إطار فلسفة المشروع القومي لمحو الأمية والذي يتبناه المجلس الأعلى للجامعات بتأهيل شباب الجامعات المصرية للمساهمة في تحرير أبناء الوطن من الأمية.

يأتي ذلك تحت رعاية الدكتور السيد إبراهيم قنديل رئيس جامعة حلوان، وريادة الدكتور وليد محمد السروجي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وإشراف الدكتور أحمد عبد الرشيد حسين، المنسق والمشرف العام على المشروع القومي لمحو الأمية على مستوى الجامعة والمسئول عن تنفيذ المشروع.

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حيث تنطلق حملة (نحو أسرة بلا أمية) بكليات الجامعة لتشجيع الطلاب والطالبات للالتحاق بالمشروع القومي لمحو الأمية وتحرير أفراد أسرهم الذين لا يجيدون القراءة والكتابة من الأمية، وتعظيم جهود جامعة حلوان في مجال تحرير المواطنين من الأمية في المناطق الجغرافية المحيطة بها والمحافظات والمراكز والقرى التي يقيم فيها الطلاب للمساهمة في تحقيق رؤية مصر بلا أمية  (الجمهورية الجديدة مصر 2030)

تهدف الحملة إلى وضع خطوات إجرائية لدمج طلاب/طالبات جامعة حلوان للالتحاق بالمشروع القومي لمحو الأمية ، الذي يتبناه المجلس الأعلى للجامعات الموقر ، وبما يساعد علي تحقيق رسالة الجامعة في مجال خدمة المجتمع وتنمية البيئة من خلال:
1) تعميق ثقافة التطوع والعطاء لدى أبناء جامعة حلوان (الطلاب- الطالبات) للمساهمة في تحرير بعض أفراد أسرهم وأقاربهم من الأمية بالقرى والمحافظات والمراكز التي يقيمون فيها ، لاسيما خلال فترة الاجازة الصيفية واجازة نصف العام .
2) إعداد كوادر من المتطوعين (أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة ) لتدريب الطلاب وتأهيلهم للالتحاق بالمشروع القومي لمحو الأمية.
3) المساهمة في محو أمية أفراد الأسرة المصرية بالمجتمع المحلي بالمناطق العشوائية الموجودة بمدينة حلوان وضواحيها ، وتقديم خدمات تنموية وتوعوية بالتنسيق بين كليات الجامعة والجهات المعنية
4) المساهمة في تقليص نسبة الأمية بالمناطق المذكورة بالتعاون مع الهيئة العامة لتعليم الكبار
5) المساهمة في الحد من تسرب المتعلمين بمراحل التعليم الأساسي بالمناطق المحيطة بجامعة حلوان

تستهدف الحملة المواطنين أفراد أسر وأقارب طلاب الجامعة بالكليات المشاركة في الحملة ، ممن لا يُجيدون القراءة والكتابة والعمليات الحسابية البسيطة بالقرى والمحافظات والمراكز المختلفة ممن تتراوح أعمارهم ما بين (16- 55) سنة

*وهناك العديد من الفوائد التربوية والقيمة النفعية المترتبة على الحملة في تحسين جودة حياة المواطنين وهي:*
1- القيمة النفعية الوظيفية لحملة (نحو أسرة بلا أمية)
2- القيمة النفعية الأسرية لحملة (نحو أسرة بلا أمية)
3- القيمة النفعية النفسية لحملة (نحو أسرة بلا أمية)
4- القيمة النفعية الثقافية لحملة (نحو أسرة بلا أمية):

تتحدد محاور تنفيذ حملة جامعة حلوان تحت مسمى (نحو أسرة بلا أمية) ، لتعظيم جهودها في مجال تحرير المواطنين من الأمية في المناطق الجغرافية المحيطة ، ولزيادة تفعيل التحاق الطلاب بالمشروع القومي لمحو الأمية وفقاً لبروتوكول التعاون المبرم بين الجامعة والهيئة العامة لتعليم الكبار ، من خلال المحاور التالية:
1. عقد العديد من الندوات التعريفية بالحملة وأهدافها في مختلف كليات الجامعة ، بعد مخاطبة السادة العمداء والوكلاء بكل كلية مشاركة ، عقب الموافقة على الحملة بالمجالس الحاكمة بالجامعة.
2. عقد البرامج والورش التدريبية لتدريب الطلاب للالتحاق بالحملة ، بعد مخاطبة السادة العمداء والوكلاء بكل كلية مشاركة.
3. ارشاد وتوجيه الطلاب للتواصل مع وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع والفريق التنفيذي بكل كلية ، أو مع الادارات المعنية بالهيئة العامة لتعليم الكبار لتسجيل الفصول  ، طبقاً لبروتوكول التعاون المبرم بين الجامعة والهيئة العامة لتعليم الكبار ، بمحافظات القاهرة والجيزة والقليوبية وباقي المحافظات التي يقيم فيها الطلاب/ الطالبات وتذليل الصعوبات التي تواجههم أولاً بأول .
4. قيام الفريق التنفيذي للحملة بكل كلية مشاركة ، بالاتصال والتواصل الدائم مع المنسق والمشرف العام على المشروع القومي لمحو الأمية على مستوى الجامعة والمسئول عن تنفيذ الحملة . تمهيدا لتقديم تقرير عن انجازات كل كلية في أنشطة الحملة أولاً بأول ، للعرض على اجتماع اللجنة التنسيقية العليا لمتابعة تنفيذ المشروع على مستوى الجامعة ، وعلى مجلس شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

جامعة حلوان كليات الجامعة المشروع القومي لمحو الأمية المجلس الاعلى للجامعات

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