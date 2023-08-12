ضغوط الحياة وعادات غلط.. أخطر أمراض تهدد الشباب وطرق الوقاية منها

يحتفل العالم فى 12أغسطس من كل عام باليوم العالمي لللشباب لأنهم هم ركائز الأمم وسر تقدمها ولكن للأسف في الحياة العصرية أصبحوا أكثر عرضة للأمراض عن الأجيال السابقة.

ووفقا لما جاء في موقع "metropolisindia "نعرض لكم في هذا التقرير أكثر الأمراض انتشارا بين الشباب لأخذ الاحتياطات اللازمة.

اضطرابات الصحة العقلية والنفسية

يعد المرض العقلي من أكثر الأمراض غير المعدية انتشارًا بين الأطفال وأحد عوامل الخطر الرئيسية لظهور الأمراض العقلية هو السلوك السلبي ومتغيرات نمط الحياة ، وخاصة التدخين وتعاطي الكحول والمخدرات وسوء التغذية ومتلازمة التمثيل الغذائي.

يتعرض الشباب بشكل خاص لخطر إساءة استخدام العقاقير والمواد ، مما قد يؤدي إلى الإصابة بالاكتئاب ومشاكل في السلوك بالإضافة إلى ضعف الصحة العقلية.

القلق والمزاج والانتباه واضطرابات السلوك هي أكثر الأمراض العقلية انتشارًا بين المراهقين.

السبب الثاني الأكثر شيوعًا لوفيات المراهقين الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و 24 عامًا هو إنهاء حياتهم بأنفسهم.

المراهقون الذين يعانون من مشاكل الصحة العقلية معرضون بشكل خاص للعزلة الاجتماعية ، والتمييز ، والوصمة (التي يمكن أن تضعف رغبتهم في طلب الرعاية) ، والتحديات الأكاديمية ، وسلوكيات المخاطرة ، واعتلال الصحة الجسدية ، وانتهاكات حقوق الإنسان.

2. مرض السكري من النوع 2

قد لا تدرك حتى أنك مصاب بمرض السكري،غالبًا ما يكون الأشخاص الذين يعانون من الحالة ولكن لم يروا أي أعراض غير مدركين لها.

السمنة هي أحد عوامل الخطر الرئيسية لمرض السكري. معدلات السمنة بين الأجيال الشابة - حتى الأطفال - أعلى بكثير من ذي قبل، لهذا السبب فإن انتشار مرض السكري من النوع 2 والسمنة يكن بسبب الطريقة التي يعيش بها الكثير من الناس اليوم.

نقضي الكثير من الوقت في الجلوس ونتناول المزيد من السعرات الحرارية والمشروبات الحلوة والوجبات السريعةلذلك يجب فحص المرض بشكل متكرر عند الشباب.

مرض السكري

3. ارتفاع ضغط الدم

على الرغم من أن ارتفاع ضغط الدم يُنظر إليه عادةً على أنه "مرض للبالغين" ، فإن المزيد والمزيد من المراهقين والشباب يصابون بالمرض. أنت لست أصغر من أن تتأثر بارتفاع ضغط الدم ، حتى لو كنت شابًا.

حتى أولئك الذين يبدون بصحة جيدة ، فإن حوالي نصف الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 20 عامًا يعانون من ارتفاع ضغط الدم أو ارتفاعه، في حين أن ارتفاع ضغط الدم في البداية ليس له أي أعراض علنية ، فلا ينبغي تجاهله.

وأظهرت الدراسات طويلة المدى أن ارتفاع ضغط الدم يزيد بشكل كبير من خطر إصابتك باضطرابات صحية خطيرة في وقت لاحق من الحياة ، حتى لو كنت في العشرينات من العمر،بالإضافة إلى ذلك ، فإن ارتفاع ضغط الدم له تداعيات مالية بالإضافة إلى آثاره الصحية.

إذا لم يتم علاج ارتفاع ضغط الدم ، فقد يؤدي ذلك إلى أمراض طبية خطيرة ، مثل أمراض القلب.

4. أمراض القلب

أمراض القلب لا تصيب كبار السن فقط. الأشخاص الأصغر سنًا يعانون منه أكثر فأكثر. هذا يرجع جزئيًا إلى حقيقة أن الأمراض المسببة لأمراض القلب تتطور لدى الشباب.

الأشخاص الأصغر سنًا الذين يعانون من السمنة المفرطة والذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم هم أكثر عرضة للإصابة بأمراض القلب في وقت مبكر من الحياة. يعد ارتفاع ضغط الدم وارتفاع الكوليسترول والتدخين من أهم ثلاثة عوامل خطر للإصابة بأمراض القلب ، وكلها موجودة في غالبية الشباب الهندي.

السمنة والسكري وقلة النشاط البدني وعادات الأكل السيئة هي أمراض وسلوكيات أخرى تؤثر على فرصتك في الإصابة بأمراض القلب.

القلب

5. اضطرابات الرئة المزمنة

الربو والتهاب الشعب الهوائية والالتهاب الرئوي والتهاب الأنف التحسسي والتهاب الجيوب الأنفية هي مجرد أمثلة قليلة لأمراض الجهاز التنفسي والأمراض التي يمكن أن تحد بشدة من قدرة الفرد على العمل وهي سبب رئيسي لقيود النشاط عند الأطفال.

السعال ، والتنفس ، والاحتقان ، وألم الصدر ، وضيق التنفس ، وضيق التنفس ، وفي الحالات القصوى ، الموت ، هي أعراض مرتبطة بأشكال خفيفة وحادة من الاضطرابات التنفسية المختلفة.

يعد التدخين أحد العوامل البيئية والوراثية العديدة التي تتضافر لتؤثر على تطور الربو وشدته ، مما يجعله حالة تنفسية معقدة بشكل خاص.

6. السرطانات

يعد سرطان الخصية وسرطان الغدد الليمفاوية هودجكين وسرطان العظام الأولي من بين السرطانات التي يتم تشخيصها في أغلب الأحيان عند المراهقين والشباب.

ومع ذلك ، بناءً على العمر ، تختلف معدلات الإصابة بأنواع السرطان المختلفة فبين الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و 24 عامًا ، تعتبر الأورام اللمفاوية وسرطان الغدة الدرقية أكثر أنواع السرطان انتشارًا.

هناك أدلة على أن بعض الأورام الخبيثة لدى المراهقين والشباب يمكن أن يكون لها خصائص وراثية وبيولوجية مميزة. من أجل تحديد الأدوية المركزة جزيئيًا والتي قد تنجح في علاج هذه الأورام ، يعمل الباحثون على فهم بيولوجيا السرطانات بشكل أفضل لدى الشباب.

أورام الدماغ والجهاز العصبي المركزي الأخرى ، الثدي ، عنق الرحم ، القولون والمستقيم ، اللوكيميا ، الأورام اللمفاوية ، الورم الميلانيني ، الأورام اللحمية (ساركوما العظام والأنسجة الرخوة) ، سرطانات الخصية والغدة الدرقية هي أكثر أنواع السرطانات

