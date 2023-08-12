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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تقرير: إيران أبطأت بشكل ملحوظ من معدل تخصيب اليورانيوم

أرشيفية
أرشيفية

ذكر تقرير نشر في صحيفة وول ستريت جورنال، اليوم السبت، أن إيران أبطأت بشكل كبير وتيرة تخصيب اليورانيوم المستخدم في صنع الأسلحة.

وقال التقرير إن إيران قللت بشكل كبير من بعض مخزوناتها الحالية. كما أفادت التقارير أنه كلما أبطأت طهران في تكديس اليورانيوم المخصب ، قل احتمال إنتاج المواد الانشطارية لديها لإنتاج أسلحة نووية.

وأوضح التقرير أن التحركات الأخيرة تشير إلى خطوات لتخفيف التوترات مع الولايات المتحدة ، وإمكانية استئناف المحادثات بشأن الاتفاق النووي .

وذكرت وسائل إعلام أمريكية الليلة الماضية أنه في صفقة أسرى تم التوصل إليها بين الولايات المتحدة وإيران ، ستفرج الولايات المتحدة عن أسرى إيرانيين ، بالإضافة إلى ستة مليارات دولار ستذهب إلى طهران لأغراض إنسانية ، مقابل إطلاق سراح خمسة. سجناء أمريكيون.

كخطوة أولى في الصفقة ، أطلقت إيران سراح السجناء الخمسة للإقامة الجبرية بعد عامين من المفاوضات وراء الكواليس. السجناء ، الذين يحملون الجنسية الإيرانية أيضًا ، محتجزون حتى الآن في سجن إيفين.

وقالت المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي ، أدريان واتسون ، إن "المفاوضات بشأن الإفراج النهائي عنهم ما زالت جارية".

ايران تخصيب اليورانيوم اسلحة نووية الولايات المتحدة الاتفاق النووي

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