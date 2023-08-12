كريستال بالاس يهزم شيفيلد يونايتد في الدوري الإنجليزي

استهل فريق كريستال بالاس مشواره في الموسم الجديد لبطولة الدوري الإنجليزي، بالفوز على الصاعد حديثًا شيفيلد يونايتد بهدف دون مقابل، ضمن منافسات الجولة الأولى للمسابقة.

هدف المباراة الوحيد جاء عن طريق إدوارد في الدقيقة 50 من متابعة لتمريرة زميله الغاني جوردان أيو، ليهدي كرسيتال بالاس نقاط الانتصار.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد كريستال بالاس لـ 3 نقاط في المركز الخامس، فيما تجمد رصيد شيفيلد عند صفر من النقاط في المركز الثامن عشر.

وتُقام بعد قليل مباراة أستون فيلا ضد نيوكاسل يونايتد، ضمن منافسات ذات الجولة.