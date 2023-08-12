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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار العالم

استطلاع.. 75% من الديمقراطيين قلقون بشأن قدرة بايدن على أداء وظيفته

صدى البلد

يشعر العديد من الديمقراطيين الأمريكيين بالقلق بشأن الرئيس جو بايدن، وفقًا لاستطلاع جديد أجري لمجلة نيوزويك حيث كان التركيز علي سؤال الناخبين عن آرائهم حول عمر الرئيس.

وجد استطلاع أجرته شركة ريدفيلد ويلتون، لصالح مجلة نيوزويك، أن غالبية الديمقراطيين قلقون بشأن قدرة بايدن على أداء وظيفته نظرًا لحقيقة أنه يبلغ من العمر الآن 80 عامًا.

جدير بالذكر أن، بايدن هو الرئيس الأكبر سنا في تاريخ الولايات المتحدة ويسعى لولاية ثانية. وفي حالة إعادة انتخابه وخدم لفترة ولاية كاملة، فسيكون عمره 86 عامًا عندما يترك منصبه عام 2029.

وجد الاستطلاع الذي أجري لمجلة نيوزويك أن بالرغم من أن غالبية ناخبي بايدن كانوا قلقين بشأن عمر الرئيس، إلا أن هناك انقسام حول ما إذا كان عمره سيكون عائق أمام سعيه لإعادة انتخابه أم لا. 

تم إجراء هذا الاستطلاع في الفترة ما بين 5 و 6 أغسطس، وسأل حوالي 1500 ناخب محتمل.

أبلغ استطلاع شركة ريدفيلد ويلتون المستجيبين أن الرئيس يبلغ من العمر 80 عامًا وسأل: "إلى أي مدى، لديك أي قلق، بشأن حالة الرئيس بايدن وقدرته على أداء واجباته في المنصب نظرا لسنه؟ 

من بين 609 ديموقراطيين شملهم الاستطلاع، قال 21 في المائة إنهم قلقون للغاية، وقال 23 في المائة إنهم قلقون إلى حد ما، وقال 31 في المائة إنهم قلقون قليلاً - ما مجموعه 75 في المائة.

قال 22 في المائة إنهم ليسوا قلقين على الإطلاق بشأن تأثير عمر بايدن على قدرته على أداء وظيفته، بينما أجاب 3 في المائة بـ "لا أعرف".

كما سأل الاستطلاع المستجيبين إلى أي مدى يوافقون أو يختلفون مع فكرة أن الرئيس بايدن أكبر سنا من أن يسعى لولاية ثانية كرئيس للولايات المتحدة. وقال 20 في المائة من الديمقراطيين إنهم يوافقون بشدة على أنه أكبر من أن يترشح، بينما قال 22 إنهم يظنون أنه أكبر سنا من أن يترشح، وهو ما مجموعه 42 في المائة.

ومع ذلك، قال 14 في المائة من ناخبي بايدن إنهم لا يرون أي مشكلة ولا يوافقون علي أن يكون سنه حائل دون ترشحه، وقال 17 في المائة إنهم يعارضون بشدة تلك الفكرة، وبذلك يكون حوالي 31 في المائة، لا يرون مشكلة في ترشحه. 

الرئيس السابق دونالد ترامب، الذي لا يزال المرشح الأوفر حظًا لترشيح الحزب الجمهوري للرئاسة في عام 2024، يبلغ 77 عامًا وسيبلغ 78 عامًا وقت الانتخابات الرئاسية المقبلة. سيبلغ ترامب 82 عامًا في نهاية فترة ولاية ثانية محتملة.

الولايات المتحدة بايدن ترامب الانتخابات

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