تشتهر فى الدول العربية البوظة العربية ولا يعرف الكثير ما هى مكوناتها وطريقة تحضيرها لمحبي التجديد نقدم لك طريقة عمل البوظة العربية للشيف رانيا المصري.

المقادير لعمل البوظة العربية

* 1 لتر حليب

* 1/2 كوب نشا الذرة

* 1/4 كوب سكر

* 1/4 كوب ماء

* 1 ملعقة صغيرة مستكة

* 1/2 ملعقة صغيرة سحلب

* 1/4 كوب كريمة خفق

* 1/4 كوب فستق حلبي مجروش

طريقة عمل البوظة العربية

1. في قدر على نار متوسطة، ضع الحليب والنشا الذرة والسكر والماء والمستكة والسحلب.

2. قلب باستمرار حتى يغلي المزيج ويغلي لمدة دقيقتين.

3. اترك المزيج يبرد قليلًا، ثم أضيف كريمة الخفق والفستق الحلبي.

4. اخفق المزيج حتى يصبح متجانسًا.

5. صب الخليط في صينية مبطنة بورق الزبدة.

6. ضع الصينية في الفريزر لمدة 4 ساعات على الأقل، أو حتى تتجمد البوظة تمامًا.

7. أخرج البوظة من الفريزر وقطعها إلى قطع صغيرة.

8. قدمها مع الفستق الحلبي أو أي زينة أخرى تفضلها.

نصائح:

* للحصول على طعم أقوى للمستكة، يمكنك نقع حبة المستكة في الماء لمدة 15 دقيقة قبل إضافتها إلى المزيج.

* يمكنك أيضًا إضافة أي نكهات أخرى إلى البوظة، مثل الفانيليا أو الشوكولاتة أو الفراولة.

* إذا كنت ترغب في الحصول على قوام أكثر نعومة، يمكنك خفق البوظة في الخلاط بعد أن تبرد قليلًا.