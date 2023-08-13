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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

235 جنيهًا ارتفاعًا في أسعار الذهب خلال أسبوع

صدى البلد

ارتفعت أسعار الذهب بالأسواق المحلية بنحو 235 جنيهًا خلال تعاملات الأسبوع المنتهي مساء أمس السبت.

وقال فادي كامل، المدير التنفيذي لشركة ذهب مصر لتجارة الذهب، إن جرام الذهب عيار 21 افتتح تعاملات الأسبوع عند مستوى 2155 جنيهًا، ولامس مستوى 2430 جنيهًا، واختتم التعاملات عند مستوى 2390 جنيهًا.

وأضاف، كامل، أن أسعار الذهب تراجعت بالبورصة العالمية بقيمة 30 دولارًا، وبنسبة 1.5 % خلال تعاملات الأسبوع المنتهي مساء اليوم، حيث افتتحت الأوقية تعاملات الأسبوع صباح يوم الإثنين الماضي عند مستوى 1943 دولارًا، واختتمت التعاملات عند مستوى 1913 دولارًا مساء الجمعة الماضية.

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أضاف، أن جرام الذهب عيار 24 سجل 2469 جنيهًا، وسجل جرام الذهب عيار 18 نحو 2049 جنيهًا، بينما سجل الجنيه الذهب نحو 19120 جنيهًا.

 أوضح، أن أسعار الذهب ارتفعت بقيمة 70 جنيها في ختام تعاملات أمس السبت، حيث افتتح جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 2320 جنيهًا،ولامس مستوى 2430 جنيهًا، واختتم التعاملات عند مستوى 2390 جنيهًا.

ولفت، إلى أن تزايد التوقعات بخفض قيمة الجنيه أمام الدولار، أدى إلى تسعير الذهب على سعر تحوطي لامس 45 جنيهًا، في ظل نقص المعروض من الذهب الخام بالأسواق، لاسيما مع توجه بعض الشركات لتصدير الذهب الخام، ما دفع الأسعار لهذه المستويات، متوقعًا استمرارية ارتفاع الأسعار خلال الفترة المقبلة.

 وكانت وكالة موديز للتصنيف الائتماني قد أجلت وضعت العملتين المحلية والأجنبية والنظرة المستقبلية، تحت المراجعة السلبية، لمدة ثلاثة أشهر إضافية، وذلك تمديدًا للفترة التي أعلنتها في مايو الماضي.

في حين تراجعت أسعار الذهب بالبورصة العالمية، نتيجة صعود الدولار وعوائد السندات الأمريكية، بعدما أظهرت بيانات ارتفاع أسعار المنتجين في الولايات المتحدة في يوليو.بنسبة 0.3 % .
 

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