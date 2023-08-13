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رئيس التحرير
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برلمان

برلمانية: توطين صناعة النقل يهدف لتعزيز الصناعة المحلية وتوفير العملة الصعبة

النائبة رحاب موسى
النائبة رحاب موسى ، عضو لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب

قالت النائبة رحاب موسى ، عضو لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، إن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتوطين صناعة النقل بالشراكة مع القطاع الخاص، تهدف إلى تعزيز الصناعة المحلية وتوفير العملة الصعبة.

وأضافت موسى، في تصريحات صحفية لها، أن توطين الصناعة سيعمل على خلق فرص عمل للشباب علاوة على التحول التدريجي للطاقة النظيفة للمشروعات الخضراء.

وأكدت عضو لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، أن توطين صناعة النقل سيساهم في تحويل مصر إلى مركز إقليمي كبير داخل المنطقتين العربية والإفريقية إضافة إلى جعل مصر واحدة من أهم الدول على منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا المؤهلة لتصدير هذه المنتجات لمختلف دول العالم بصفة عامة والأسواق العربية والإفريقية بصفة خاصة.

وتابعت النائبة رحاب موسى، أن توطين صناعة النقل تهدف إلى تنفيذ الاستراتيجية العامة للدولة بتكثيف العمل على تعزيز الصناعة الوطنية في مختلف المجالات الإنتاجية.

وأشارت عضو لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، إلى أن تطوير الدولة المصرية لشبكة الطرق الجديدة ساهمت في تسهيل حركة وتنقل المواطنين، إضافة إلى تحقيق عوائد اقتصادية من خلال النشاط التجاري ونقل السلع والبضائع ، إضافة إلى تخفيف الزحام والتكدس المروري.

يشار إلى أن الرئيس عبد الفتاح اجتمع مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد معيط وزير المالية، والفريق كامل الوزير وزير النقل لمتابعة الموقف التنفيذي للخطة الاستثمارية لمشروعات قطاع النقل على مستوى الجمهورية، حيث اطلع الرئيس في هذا الصدد على جهود صيانة شبكة الطرق القومية، في ضوء أهمية تعزيز النقلة النوعية التي تحققت في هذا المجال، والتي أسفرت عن تسهيل حركة وتنقل المواطنين، وتحقيق عوائد اقتصادية كبيرة، سواء على صعيد النشاط التجاري ونقل السلع والبضائع، أو على صعيد تخفيف الزحام والتكدس المروري بما له من تأثيرات سلبية هائلة على الاقتصاد والمواطنين، بالإضافة إلى توفير الوقود والحد من التلوث البيئي.

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